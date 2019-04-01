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Другий тур виборів: важлива пам'ятка виборцям для голосування


На виборах президента 2019 у другому турі явка може бути вище, сподівається міністр юстиції

Вибори президента України 2019 ознаменувалися незначними порушеннями в ході голосування, але в цілому експерти охарактеризували як спокійні. Поки триває підрахунок голосів за підсумками першого туру 1 березня, виборцям нагадали про підготовку до волевиявлення у другому турі.

Для того, щоб проголосувати не за місцем своєї реєстрації, українцям необхідно знову подати документи до державного реєстру виборців. Аналогічно, як у першому турі, нагадав глава Мін'юсту Павло Петренко у своєму Twitter.

При цьому дедлайн для підтвердження місця голосування - не пізніше, ніж за п'ять днів до виборів.

"Це дуже важливо", - зазначив міністр, звертаючись до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації.

Петренко додав, що дуже багато українців живуть не за місцем реєстрації.

"Завдання держави - дати можливість таким громадянам проголосувати з максимальним комфортом", - написав він

Також міністр висловив надію, що у другому турі виборів президента візьмуть участь ще більше громадян.

Скрін: twitter.com/Petrenko_Pavlo

Нагадаємо, що другий тур виборів президента України 2019 призначили на 21 квітня

Як повідомлялося раніше, близько 7 ранку 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 40% протоколів. За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,22% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,65% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,13% голосів "за". Додамо також, що користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.

Також ми писали про те, що наймасовішими порушеннями на виборах стали розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.

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