Буде балаган: кияни про дебати Зеленського і Порошенка (відео)

Дебати Зеленського та Порошенка на "Олімпійському" викликали величезний інтерес в українців
Дебати Зеленського і Порошенка повинні відбутися вже скоро, до другого туру виборів президента України, який відбудеться 21 квітня. Майбутнє протистояння між кандидатами в президенти України викликало величезний резонанс в суспільстві.
Кореспондент РБК-Україна Владислав Красінський запитав у киян, чи знають вони, що на НСК "Олімпійський" мають незабаром відбутися дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенко.
Журналіст ставив жителям Києва запитання: "Чи знаєте ви, що через кілька тижнів тут будуть дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським?"
Відповіді киян здивували - один з опитуваних навіть вирішив, що Володимир Зеленський запросив людей на "Олімпійський" на концерт.
Дебати Зеленського та Порошенко на Олімпійському - опитування киян (відео: facebook.com/www.rbc.ua)
До майбутніх дебатів на "Олімпійському" зараз прикута увага української громадськості. Нещодавно стало відомо, що до стадіону почали стягувати військових Національної гвардії України, а також там чергують пожежні машини.
Раніше ми повідомляли про те, чи кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".