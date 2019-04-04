Буде балаган: кияни про дебати Зеленського і Порошенка (відео)

Дебати Зеленського та Порошенка на Олімпійському - опитування киян (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського та Порошенка на "Олімпійському" викликали величезний інтерес в українців

Дебати Зеленського і Порошенка повинні відбутися вже скоро, до другого туру виборів президента України, який відбудеться 21 квітня. Майбутнє протистояння між кандидатами в президенти України викликало величезний резонанс в суспільстві.

Кореспондент РБК-Україна Владислав Красінський запитав у киян, чи знають вони, що на НСК "Олімпійський" мають незабаром відбутися дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенко.

Журналіст ставив жителям Києва запитання: "Чи знаєте ви, що через кілька тижнів тут будуть дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським?"

Відповіді киян здивували - один з опитуваних навіть вирішив, що Володимир Зеленський запросив людей на "Олімпійський" на концерт.

"Ні, не знаю";

"Дебати - не знаю, а концерт - знаю... "

"Вчора ми читали, що керівництво НСК "Олімпійський" про це нічого не знає";

"Ви знаєте, не на стадіоні такі дебати потрібно проводити";

"У мене, як у простої людини, з'явиться можливість прийти і стати свідком цих дебатів";

"Сподіваюся, що все буде дуже культурно и ввічливо";

"Зеленський - не оратор... Насправді, це буде балаган";

"Це виглядає, як шоу, але це шоу дасть можливість виборцям взнати Зеленського, як політика".

Дебати Зеленського та Порошенко на Олімпійському - опитування киян (відео: facebook.com/www.rbc.ua)

До майбутніх дебатів на "Олімпійському" зараз прикута увага української громадськості. Нещодавно стало відомо, що до стадіону почали стягувати військових Національної гвардії України, а також там чергують пожежні машини.

Раніше ми повідомляли про те, чи кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".