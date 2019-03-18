У ЦВК розповіли, скільки українців змінили місце голосування

Ілюстративне фото (УНІАН)

Для голосування на виборах президента України виборці найчастіше обирають Київ та Київську область

Понад 100 тисяч громадян України скористались послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента України. Про це РБК-Україна повідомили у Центральній виборчій комісії.

Так, станом на понеділок, 18 березня, місце голосування змінили 106 тисяч 936 осіб.

Зокрема, місце голосування змінили 32 675 громадян з Донецької області та 15 590 осіб, зареєстрованих у Луганській області.

У Центрвиборчкомі поінформували, що для тимчасового місця голосування на виборах президента України виборці найчастіше обирають місто Київ та Київську область. Наразі у столиці побажали проголосувати 20 тисяч 293 виборців, а у Київській області - 11 566.

Нагадаємо, заступник голови ЦВК Євген Радченко раніше заявив, що станом на 15 березня тимчасово місце голосування змінили понад 90 тисяч українців.

Як писало РБК-Україна, посли країн "Великої сімки" (G7) передали лист, адресований міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, в якому закликають не допустити зриву виборів президента 2019.

Додамо, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що спостерігачі від РФ, які є у запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не будуть зареєстровані на виборах 2019.