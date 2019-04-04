Дебати на стадіоні: що загрожує Зеленському і Порошенку за порушення закону

Фото: Дебати Порошенко і Зеленського (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський і Петро Порошенко можуть призначати дебати де завгодно, вважає політтехнолог

Дебати Зеленського і Порошенко мають пройти до другого туру виборів президента України, якій відбудеться 21 квітня.

Закон "Про вибори Президента України" передбачає, що дебати проводяться у останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами у прямому ефірі. Дебати мають проводити у форматі Суспільного телебачення. Проте Зеленський запропонував Порошенку проводити дебати на стадіоні "Олімпійський", що є відходженням від правил. З іншого боку, в Україні самі по собі дебати кандидатів - явище вкрай рідкісне.

Чи будуть кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає закон? На це питання у коментарі для Styler дав відповідь політтехнолог Олексій Голобуцький.

Навряд чи буде якась відповідальність для кандидатів у президенти за те, що дебати відбудуться не так, як того вимагає закон, переконаний він.

Фото: Петро Порошенко і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

"Насправді у нас чіткого формату дебатів немає. Те, що написане в законі – це одне, а кандидати можуть вирішити по-іншому. Насправді це закон, який у випадку його невиконання ні до чого не зобов'язує кандидатів. Грубо кажучи, кандидат може не прийти, і нічого від цього не відбудеться", - каже він.

За словами політтехнолога, кандидати можуть домовитись про проведення зустрічі у форматі відповідей на питання будь-де, і назвати це не дебатами, а будь-яким іншим словом. Наприклад, просто зустріччю чи діалогом.

"Ти погоджуєшся на той майданчик, який прописаний у законі, але якщо ти не прийдеш, то нічого не станеться. Більше того, Порошенко і Зеленський – громадяни України, крім того що є кандидатами у президенти. Тому вони можуть самі між собою погодити те, як і де будуть проводитися дебати. Вони як конкуренти можуть домовитися про інший майданчик, і назвати це не дебатами, а будь-як по-іншому: розмова, зустріч і як завгодно ще", - каже він.

Фото: Результати виборів після опрацювання 99,97% голосів українців (скріншот з сайту ЦВК)

Олексій Голобуцький допускає, що у Порошенка могли відмовитися від дебатів у такому форматі, який запропонував Зеленський.

"Але все-таки діючий президент погодився. З іншого боку, несистемних політиків будь-яка влада у нас не любить. Можливо, Зеленський думав, що Порошенка на дебатах будуть освистувати. І насправді є немало шансів на те, що Порошенко у форматі саме стадіонних дебатів виглядатиме слабшим, аніж якби це було на Суспільному. Шоу ближче Зеленському, а формат Суспільного - ближче для Порошенка, - каже він.

Нагадаємо, раніше українська співачка заявила, що готова заспівати пісню перед дебатами кандидатів у президенти.

Крім того, українці різко відреагували на рішення Порошенка брати участь у дебатах з Зеленським на стадіоні.