Другий тур виборів президента України: дата та головні особливості

Другий тур виборів президента України 2019 призначили на 21 квітня. За правилами, у ньому будуть брати участь ті кандидати, які у першому турі виборів набрали найбільшу кількість голосів виборців.

Проте другий тур виборів будуть проводити лише тоді, коли жоден із кандидатів на пост глави держави не набере більше 50% голосів виборців у першому турі.

Зараз є досить низька вірогідність того, що другий тур під час виборів президента України у 2019 році не відбудеться. Адже, відповідно до соцопитувань, жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів виборців.

Як багато хто давно помітив, практика дебатів серед двох кандидатів, які вийшли у другий тур, в Україні не дуже прижилася. Кандидати у більшості випадків не погоджуються брати участь у них. Проте були випадки, коли дебати між кандидатами у президенти все ж проводили. Зокрема, багатьом запам’яталися дебати Віктора Ющенка та Віктора Януковича у 2004 році.

Фото: Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня (РБК-Україна)

Результати другого туру виборів президента мають оголосити до 1 травня. Потім вже скоро, до 4 травня, їх мають опублікувати в газетах "Урядовий Кур'єр" та "Голос України". Президент, якого оберуть українці, має почати виконувати свої обов’язки до 3 червня.

До речі, кількість претендентів на пост голови держави в Україні жодного разу не була однаковою. У більшості випадків кількість кандидатів збільшувалася. Наприклад, у 1991 році кандидатів було шість, у 1994 – сім, у 1999- вже тринадцять, у 2004 кількість кандидатів зросла до двадцяти чотирьох, а у 2010 році їх було менше - вісімнадцять. У 2014 році на пост президента України претендував 21 кандидат, а у 2019 році кількість претендентів рекордна: зараз їх усього 39.

У 2014 році, як відомо, вибори президента України повели достроково. Рішенням верховної Ради України їх призначили на 25 травня 2014 року в наслідок Революції Гідності. Тоді другий тур виборів не проводили, оскільки Петро Порошенко набрав 54,7% голосів.

Нагадаємо, раніше економіст дав прогноз про те, що буде з цінами на продукти та інші товари після виборів президента України у 2019 році. За словами експерта, ціни зростатимуть не тільки через вибори, а й з ряду багатьох інших причин.

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