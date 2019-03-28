Як подорожчають продукти і товари після виборів: з'явився прогноз

Фото: Як вибори вплинуть на ціни в Україні (колаж РБК-Україна)

Що буде з цінами на продукти в супермаркетах і на інші товари широкого вжитку після виборів - у матеріалі

Вибори президента України все ближче: до них залишилося буквально кілька днів. Багатьох українців хвилює, що буде після виборів з курсом гривні, як політичні процеси вплинуть на українську економіку в цілому. Також багатьом цікаво, чи зміняться як-небудь ціни на продукти і товари широкого вжитку.

Що буде після виборів із цінами на продукти в супермаркетах – з таким запитанням Styler звернувся до експерта. Чи варто чекати підвищення цін на продукти та інші товари в Україні після виборів, пояснив Ігор Гарбарук – економіст, голова ГО "Національний інтерес України".

За його словами, тенденції минулого року, як і початку 2019-го, що стосуються поступового зростання цін на продукти, які становлять основу споживчого кошика, продовжаться і в квітні.

Фото: "Крім виборів президента, на подорожчання продуктів впливають ще багато факторів. Наприклад, сезонний" – Ігор Гарбарук (zt-dpss.gov)

"Поступове зростання цін на основні продукти харчування буде обумовлене декількома факторами. Сезонний - за відсутності продукції нового врожаю ціни на більшість продуктів борщового набору будуть продовжувати підвищуватися. Враховуючи, що основними постачальниками овочів на ринок є ще невеликі фермерські господарства та приватні домогосподарства, налагодити їх професійне зберігання і значно зменшити кількість втрат виходить далеко не у всіх", – пояснює фахівець.

Відповідно, втрати компенсуються за рахунок підвищення ціни, додає він.

"Інфляційний фактор - збільшення урядом цін на газ для населення, а також ще більш істотне підвищення цін для компаній-виробників призводить до того, що це зростання автоматично закладається в ціну товару для кінцевого споживача. Компенсувати втрати за рахунок власної маржинальності ніхто з виробників і рітейлерів, безумовно, не буде", - додає Гарбарук.

Грає роль і так званий календарний фактор.

Фото: Як би не підвищилися ціни, на Великдень українці все ж збираються придбати чимало продуктів, нагадує експерт (РБК-Україна)

"Наскільки б не збідніло наше населення, але до великих національних, релігійних та інших важливих для людей свят стіл має бути накрити за всіма правилами! 28-29 квітня православна більшість громадян країни відзначатиме світле свято Великодня. Історично напередодні цього свята відбувається подорожчання на основні продукти харчування. І рік від року ця традиція зберігається", - нагадує економіст.

Звичайно, на коливання цін на продукти і товари впливає і передвиборчий фактор, каже Ігор Гарбарук.

"У зв'язку з промо-кампанією, яку ведуть кандидати у президенти України, у суспільство вкинуті досить великі суми коштів, які автоматично впливають на збільшення попиту на основні товари споживання. Тільки офіційно кандидати в президенти України витратили на передвиборну кампанію більше 1 200 000 000 гривень! І це тільки офіційно. Насправді ж ця сума як мінімум у кілька разів більша. Також слід враховувати несподівані індексації виплат для пенсіонерів, зростання пенсії, а також оплату "живими" грошима так званої монетизованої субсидії", - підкреслює експерт.

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