Второй тур выборов президента Украины: дата и главные особенности

Второй тур выборов президента Украины 2019 назначили на 21 апреля. По правилам, в нем будут принимать участие те кандидаты, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов избирателей.

Однако второй тур выборов будут проводить только тогда, когда ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет более 50% голосов избирателей в первом туре.

Сейчас есть довольно низкая вероятность того, что второй тур во время выборов президента Украины в 2019 году не состоится. Ведь, согласно соцопросам, ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов избирателей.

Как многие уже давно подметили, практика дебатов среди двух кандидатов, которые вышли во второй тур, в Украине не очень прижилась. Кандидаты в большинстве случаев не соглашаются участвовать в них. Однако были случаи, когда дебаты между кандидатами в президенты все же проводили. В частности, многим запомнились дебаты Виктора Ющенко и Виктора Януковича в 2004 году.

Фото: Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля (РБК-Украина)

Результаты второго тура выборов президента должны объявить до 1 мая. Затем уже скоро, до 4 мая, их должны опубликовать в газетах "Урядовий Кур'єр" и "Голос Украины". Президент, которого изберут украинцы, должен начать исполнять свои обязанности до 3 июня.

Кстати, количество претендентов на пост главы государства в Украине ни разу не было одинаковым. В большинстве случаев количество кандидатов увеличивалось. Например, в 1991 году кандидатов было шесть, в 1994 – семь, в 1999 - уже тринадцать, в 2004 количество кандидатов возросло до двадцати четырех, а в 2010 году их было меньше - восемнадцать. В 2014 году на пост президента Украины претендовал 21 кандидат, а в 2019 году - рекордное количество претендентов: сейчас их всего 39.

В 2014 году, как известно, выборы президента Украины повели досрочно. Решением верховной Рады Украины их назначили на 25 мая 2014 года в результате Революции Достоинства. Тогда второй тур выборов не проводили, поскольку Петр Порошенко набрал 54,7% голосов.

Напомним, ранее экономист дал прогноз о том, что будет с ценами на продукты и другие товары после выборов президента Украины в 2019 году. По словам эксперта, цены будут расти не только из-за выборов, но и по ряду многих других причин.

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