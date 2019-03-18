Як проголосувати на виборах 2019: інструкція

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибори 2019 будуть проходити в неділю, 31 березня з 8:00 ранку до 20:00 вечора

Вибори 2019, в ході яких українці будуть голосувати за президента, відбудуться 31 березня. В цей день виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00. РБК-Україна склало покрокову інструкцію як віддати свій голос в ході президентських виборів.

Згідно з законом "Про вибори президента України" право голосу мають громадяни України, яким на момент виборів виповнилося 18 років. Верхня вікова межа законом не передбачена.

Для того, щоб проголосувати на виборчій дільниці при собі потрібно мати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Військовослужбовці строкової служби можуть пред'являти військовий квиток.

Громадяни України, які відбувають покарання або перебувають у слідчому ізоляторі, також мають право голосу. Для них створюються спеціальні виборчі дільниці, а підставою для отримання бюлетеня є картка, видана установою виконання покарання або слідчим ізолятором.

Як проголосувати на виборах

Не пізніше, ніж за 5 днів до дня виборів дільнична виборча комісія розсилає іменні запрошення. Крім того, знайти себе в списках виборців та перевірити свої дані можна на сайті Держреєстру. Виборчі дільниці будуть працювати в день виборів президента України 31 березня з 8:00 до 20:00. За 5 хвилин до 20:00 голова дільничної виборчої комісії повідомляє про те, що голосування закінчується. Ті громадяни, які в 20:00 знаходяться на виборчій дільниці, мають право віддати свій голос. Щоб отримати бюлетень і проголосувати на виборчій дільниці потрібно пред'явити документ. Один із членів виборчої комісії перевірить цей документ та наявність виборця у списку. Другий - розпишеться на контрольному талоні бюлетеня та відірве його. На тому ж талоні підпис повинен поставити і сам виборець. Далі виборець з бюлетенем йде в кабінку для голосування. Там він повинен знаходиться один. Виняток - людина з фізичними вадами, який не може самостійно заповнити бюлетень. Також в кабінці заборонено фотографувати і знімати відео. У бюлетені в алфавітному порядку перераховані кандидати (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи). Щоб віддати свій голос за кандидата, потрібно навпроти його прізвища у порожньому квадратику поставити плюсик, галочку, або іншу позначку.

Якщо виборець припустився помилки при заповненні бюлетеня, він може звернутися до члена виборчої комісії з проханням видати йому інший. Новий бюлетень можна отримати тільки один раз і тільки в обмін на зіпсований.

Якщо виборець поставить більше однієї позначки або не поставить її взагалі, то такий бюлетень вважається недійсним.

Інфографіка РБК-Україна

Як проголосувати за місцем перебування

Якщо людина в силу віку або у зв'язку зі станом здоров'я не може самостійно пересуватися, то він має можливість проголосувати за місцем свого знаходження. Для цього необхідно подати заяву в дільничну виборчу комісію відповідну заяву і медичну довідку. Зробити це потрібно не пізніше 20:00 29 березня (останньої п'ятниці перед днем голосування).

Як голосувати не за місцем прописки

Раніше РБК-Україна писало про те, як будуть голосувати переселенці з Донбасу і як проголосувати не за місцем прописки.

Як будуть голосувати військові ООС

Військові, які на момент виборів проходять службу в районі проведення ООС, зможуть проголосувати так само, як і всі громадяни України. Для цього їм необхідно буде прийти на виборчу дільницю з паспортом. Віддати свій голос не зможуть тільки ті військові, які 31 березня будуть на передовій. Для них підвезення бюлетенів та урн не передбачено.

Інфографіка РБК-Україна