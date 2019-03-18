Як проголосувати на виборах 2019: інструкція

Вибори 2019 будуть проходити в неділю, 31 березня з 8:00 ранку до 20:00 вечора
Вибори 2019, в ході яких українці будуть голосувати за президента, відбудуться 31 березня. В цей день виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00. РБК-Україна склало покрокову інструкцію як віддати свій голос в ході президентських виборів.
Згідно з законом "Про вибори президента України" право голосу мають громадяни України, яким на момент виборів виповнилося 18 років. Верхня вікова межа законом не передбачена.
Для того, щоб проголосувати на виборчій дільниці при собі потрібно мати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Військовослужбовці строкової служби можуть пред'являти військовий квиток.
Громадяни України, які відбувають покарання або перебувають у слідчому ізоляторі, також мають право голосу. Для них створюються спеціальні виборчі дільниці, а підставою для отримання бюлетеня є картка, видана установою виконання покарання або слідчим ізолятором.
Як проголосувати на виборах
Як проголосувати за місцем перебування
Якщо людина в силу віку або у зв'язку зі станом здоров'я не може самостійно пересуватися, то він має можливість проголосувати за місцем свого знаходження. Для цього необхідно подати заяву в дільничну виборчу комісію відповідну заяву і медичну довідку. Зробити це потрібно не пізніше 20:00 29 березня (останньої п'ятниці перед днем голосування).
Як голосувати не за місцем прописки
Раніше РБК-Україна писало про те, як будуть голосувати переселенці з Донбасу і як проголосувати не за місцем прописки.
Як будуть голосувати військові ООС
Військові, які на момент виборів проходять службу в районі проведення ООС, зможуть проголосувати так само, як і всі громадяни України. Для цього їм необхідно буде прийти на виборчу дільницю з паспортом. Віддати свій голос не зможуть тільки ті військові, які 31 березня будуть на передовій. Для них підвезення бюлетенів та урн не передбачено.
Інфографіка РБК-Україна