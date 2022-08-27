Вручили повістку і не прийшов у військкомат? Юрист розповів про наслідки

В Україні триває мобілізація, оскільки воєнний стан продовжили ще на три місяці. Багато військовозобов'язаних цікавить питання, що буде, якщо отримання повістки не з'явиться у військомат.

Зазначимо, що в країні продовжується практика вручення повісток на вулицях. Так, яка ж відповідальність "світить", якщо не з'явитися в центр комплектування.

Яка відповідальність настає

По-перше, якщо людині вперше вручили повістку і вона не прийшла - настає адміністративна відповідальність.

"Дуже багато залежить від того, чи уповноважена особа вручала повістку і як проходив цей процес. Якщо все було зроблено правильно, а людина не з'явилася, то за це в першу чергу передбачена адміністративна відповідальність", - зазначив Кравець.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за порушення законодавства про мобілізацію можна отримати штраф від 1700 до 3400 грн.

У разі, якщо людина була у військкоматі, а потім при порядку денному не з'явилася у військкомат - настає кримінальна відповідальність за ухилення.

"Але, якщо людина вже була у військкоматі, пройшла медкомісію, потім отримала повістку, якою викликається для прибуття в частину, а за фактом не з'явилася, то в такому разі передбачено кримінальну відповідальність за ухилення", - уточнив правозахисник.

Позбавлення волі за ухилення

Також у законодавстві передбачено позбавлення волі за ухилення від служби в армії.

Стаття 336 ККУ передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Але суди на практиці можуть призначити обвинуваченому випробувальний термін для виправлення.

Юрист нагадав, що людина, яка отримала повістку вдруге протягом року і не з'явилася, може бути покарана чималим штрафом.

Відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф у такому разі може дорівнювати 5100 грн.