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Стало відомо, чи знімуть заборону на виїзд чоловіків найближчим часом

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Київ, Середа 17 серпня 2022 12:15
Стало відомо, чи знімуть заборону на виїзд чоловіків найближчим часом Фото: нардеп Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації найближчим часом навряд чи дозволять виїжджати за кордон. Втім, на цю тему ведуться активні дискусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу.

"Поки це питання не вирішено. Чи буде його вирішено найближчим часом - в мене такої впевненості немає, зважаючи на дискурсивність та гостроту", - сказав Веніславський.

При цьому він наголосив, зараз щодо цього питання є так званий статус кво.

"Тобто студенти та інші категорії осіб, які за законом мають право на відстрочку від призову за мобілізацією, вони мають можливість виїжджати за межі країни при наявності підтверджуючих документів, інші - мають залишатися в Україні, якщо в них нема законних підстав для перетину держкордону", - пояснив Веніславський.

Заборона виїзду військовозобов'язаним

Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Петиції українців

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду

ЇЇ ініціатор висловила переконання, що нібито воювати повинні боєздатні громадяни, а "айті-, соц-, креативні, технічні та інші фахівці можуть воювати на інформаційному фронті". Також, на її думку, такі чоловіки можуть бути кориснішими за кордоном.

На що Зеленський заявив, що скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.

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