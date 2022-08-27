Вручили повестку и не пришел в военкомат? Юрист рассказал о последствиях

В Украине продолжается мобилизация, так как военное положение продлили еще на три месяца . Многие военнообязанных интересует вопрос, что будет, если получения повестки не явиться в военкомат.

Отметим, что в стране продолжается практика вручения повесток на улицах. Так, какая же ответственность "светит", если не явиться в центр комплектования.

Какая ответственность наступает

Во-первых, если человеку в первый раз вручили повестку и он не пришел - наступает административная ответственность.

"Очень многое зависит от того, уполномоченное ли лицо вручало повестку и как проходил этот процесс. Если все было сделано правильно, а человек не появился, то за это в первую очередь предусмотрена административная ответственность", - отметил Кравец.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за нарушение законодательства о мобилизации можно получить штраф от 1700 до 3400 грн.

В случае, если человек был в военкомате, а потом при повестке не явился в военкомат - наступает уголовная ответственность за уклонение.

"Но, если человек уже был в военкомате, прошел медкомиссию, затем получил повестку, которой вызывается для прибытия в часть, а по факту не явился, то в таком случае предусмотрена уголовная ответственность за уклонение", - уточнил правозащитник.

Лишение свободы за уклонение

Также в законодательстве предусмотрено лишение свободы за уклонение от службы в армии.

Статья 336 УКУ предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Но суды по практике могут назначить обвиняемому испытательный срок для исправления.

Юрист напомнил, что человек, получивший повестку второй раз в течение года и не явившийся, может быть наказан немалым штрафом.

Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф в таком случае может быть равен 5100 грн.