Вручили повестку и не пришел в военкомат? Юрист рассказал о последствиях
В Украине продолжается мобилизация, так как военное положение продлили еще на три месяца. Многие военнообязанных интересует вопрос, что будет, если получения повестки не явиться в военкомат.
На этот вопрос ответил юрист Ростислав Кравец, пишет ТСН.
Отметим, что в стране продолжается практика вручения повесток на улицах. Так, какая же ответственность "светит", если не явиться в центр комплектования.
Какая ответственность наступает
Во-первых, если человеку в первый раз вручили повестку и он не пришел - наступает административная ответственность.
"Очень многое зависит от того, уполномоченное ли лицо вручало повестку и как проходил этот процесс. Если все было сделано правильно, а человек не появился, то за это в первую очередь предусмотрена административная ответственность", - отметил Кравец.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за нарушение законодательства о мобилизации можно получить штраф от 1700 до 3400 грн.
В случае, если человек был в военкомате, а потом при повестке не явился в военкомат - наступает уголовная ответственность за уклонение.
"Но, если человек уже был в военкомате, прошел медкомиссию, затем получил повестку, которой вызывается для прибытия в часть, а по факту не явился, то в таком случае предусмотрена уголовная ответственность за уклонение", - уточнил правозащитник.
Лишение свободы за уклонение
Также в законодательстве предусмотрено лишение свободы за уклонение от службы в армии.
Статья 336 УКУ предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Но суды по практике могут назначить обвиняемому испытательный срок для исправления.
Юрист напомнил, что человек, получивший повестку второй раз в течение года и не явившийся, может быть наказан немалым штрафом.
Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф в таком случае может быть равен 5100 грн.
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Напомним, также стало известно, снимут ли запрет на выезд мужчин, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, в ближайшее время.