Названа найпопулярніша категорія чоловіків, яким пропонують дозволити виїзд за кордон

Найбільш обговорюваною категорією чоловіків, яким розглядають в Раді можливість виїзду за кордон під час воєнного стану є моряки. Це пояснюють можливістю позитивно вплинути на економіку країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу.

"Найбільш відома категорія осіб, яких пропонують відпускати за кордон - це моряки, які виконують свої завдання чи працевлаштовуються на іноземних торгових судах", - сказав Веніславський.

За його словами, головною мотивацією тих, хто є прихильниками лібералізації чи дозволу виїзду цієї категорії є те, що моряки можуть заробляти на судах гроші, які потім надходитимуть в Україну.

"Але це питання дуже складне й неоднозначне. Серед народних депутатів немає єдності у розумінні того, чи варто лібералізувати можливість виїзду за кордон", - підсумував Веніславський.

Варто зазначити, що раніше електронна петиція про виїзд українських моряків за кордон в період воєнного стану набрала необхідну кількість голосів, втім, як відповів президент Володимир Зеленський стосовно громадян України не може бути привілеїв, зокрема, за професійною приналежністю.

Нагадаємо, також стало відомо, чи знімуть заборону на виїзд чоловіків, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, найближчим часом.