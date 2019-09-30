ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ворожнеча Кейт Міддлтон і Меган Маркл: експерт вказав на важливу деталь

STYLERПерсони    30.09.2019 - 09:41
Ворожнеча Кейт Міддлтон і Меган Маркл: експерт вказав на важливу деталь
Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл і Кейт Міддлтон відрізняє ставлення до королівської сім'ї

Меган Маркл і Кейт Міддлтон - дві королівські невістки, яким постійно приписують то непримиренну ворожнечу, то палку дружбу. Багато хто вважає, що американська актриса Меган, яка увійшла в сім'ю набагато пізніше англійки Кейт, безуспішно намагається досягти високих стандартів герцогині Кембриджської.

Але експерт видання "YOU magazine" вважає, що порівнювати двох герцогинь безглуздо, так як у обох різний підхід до того, як вони себе бачать у королівській родині.

Якщо всі дії Кейт Міддлтон спрямовані на те, щоб підтримати позитивний імідж Кенсінгтонського палацу, то Меган Маркл працює тільки на саму себе.

Ворожнеча Кейт Міддлтон і Меган Маркл: експерт вказав на важливу деталь

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Експерт стверджує, що колишня серіальна зірка сприймає сім'ю лише як новий виток своєї кар'єри в шоу-бізнесі і втілює в життя особисті амбіції.

"Кейт Міддлтон дуже чітко розуміє свої пріоритети і цінності, які визначають її життя і роботу. Мова йде про те, щоб добре ставитися до інших людей, щоб отримати зі свого статусу максимум користі", - сказано в статті таблоїду.

Підхід герцогині Кембриджської досить різко контрастує з підходом, прийнятим Меган.

Ворожнеча Кейт Міддлтон і Меган Маркл: експерт вказав на важливу деталь

Меган Маркл (до принца Гаррі) і Джессіка Малруні (фото: instagram.com/jessicamulrone)

"Незважаючи на те, що на сторінці Instagram у Сассексів є правильні цитати, публікації Кембриджів більше відповідають образу дій королівської сім'ї - підвищення обізнаності про благодійні організації та інформування підписників про заходи", - пише видання.

Меган Маркл продали як річ: племінник герцогині зробив гучну заяву Любить фліртувати: Меган Маркл шокувала визнанням про свого чоловіка
Новини України Кейт МіддлтонМеган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся