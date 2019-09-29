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Маркл таємно пробралася на кладовище: всі подробиці (фото)

STYLERПерсони    29.09.2019 - 21:48
Маркл таємно пробралася на кладовище: всі подробиці (фото)
Меган Маркл таємно відвідала кладовище в Африці - всі деталі (фото: Getty Images)

Герцогиня Сассекская вшанувала пам'ять дівчини, яку вбив листоноша

Меган Маркл таємно відвідала кладовище в Африці, на якому похована 19-річна студентка, смерть якої викликала широкий резонанс на всьому континенті. Британська герцогиня також поспілкувалася з матір'ю загиблої дівчини. Про це повідомляється на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Кейптауні відбулося вбивство, яке сколихнуло всю Африку. 19-річну студентку місцевого університету Уйінене Мрветяне жорстоко вбив 42-річний працівник поштового відділення, куди вона прийшла отримати посилку.

Так, герцогиня Сассекська не змогла залишитися осторонь від злочину і вшанувала пам'ять загиблої, про що йдеться на офіційній сторінці подружжя в Insatgram. Меган, як і велика кількість небайдужих людей, залишила біля будівлі пошти стрічку в знак співчуття. Герцогиня поговорила з матір'ю Уйінене на цьому тижні, щоб передати свої співчуття.

"Герцогиня Сассекська перев'язала стрічку на місці, де минулого місяця було вбито 19-річну студентку Кейптауну Уйінене Мрветяне, щоб проявити солідарність з тими, хто демонструє позицію проти гендерного насильства та феміциду", - говорилося в повідомленні.

Маркл таємно пробралася на кладовище: всі подробиці (фото)

Меган Маркл таємно відвідала кладовище в Африці - всі деталі (фото: instagram.com/sussexroyal)

На одній зі стрічок Меган також залишила послання місцевою мовою: "Ми разом з вами в цій ситуації. Гаррі і Меган".

Смерть Уйінене мобілізувала людей по всій Південній Африці на боротьбу з насильством за статевою ознакою і є критичною точкою в майбутньому прав жінок в Південній Африці. Протягом останніх двох днів герцогиня відвідувала з приватні зустрічі, щоб поглибити своє розуміння поточної ситуації і продовжувати захищати права жінок і дівчаток.

За словами очевидців, Маркл виглядала досить похмуро і задумливо. Місцеві школярки хотіли зробити з неї пару знімків, але їх зупинила служба безпеки, яка супроводжувала Меган.

Нагадаємо, що раніше LITE публікував топ-3 найбільш вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній Африці.

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