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Меган Маркл розсекретила ласкаве прізвисько сина (фото)

STYLERПерсони    27.09.2019 - 18:19
Меган Маркл розсекретила ласкаве прізвисько сина (фото)
Принц Гаррі, Меган Маркл і Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл розповіла про особливості сина і його звички

Меган Маркл і принц Гаррі вирушили з офіційним візитом в Південну Африку. Разом з герцогами в африканське турне відправився їх первісток Арчі Харрісон, якому 6 жовтня виповниться п'ять місяців.

Під час зустрічі з архієпископом малюк Арчі здійснив свій перший офіційний вихід. Сім'я герцогів Сассекських зустрілася з представником англіканської церкви в ПАР, нобелівським лауреатом архієпископом Десмондом Туту та його дружиною.

Меган Маркл розсекретила ласкаве прізвисько сина (фото)

Принц Гаррі, Меган Маркл і Арчі на зустрічі з Десмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тоді ж увесь світ вперше побачив обличчя малюка. Крім того, можна було спостерігати за його поведінкою і милим агуканням на опублікованих відео. А молоді батьки Меган і Гаррі розповіли про особливості сина, пишуть західні таблоїди.

Вдома тато і мама лагідно називають сина Бубба. Саме так Меган звернулася до малюка, коли побачила, що він пускає слину при архієпископі і його дружині.

"О, Бубба!" - вигукнула Маркл, помітивши незграбний момент.

Принц Гаррі, Меган Маркл і Арчі на зустрічі з Десмондом Туту (відео: instagram.com/sussexroyal)

Крім того, герцогиня розповіла, що їхній син росте справжнім дамським угодником. Оскільки більш охоче йде на контакт з жінками, ніж з чоловіками.

"Він любить фліртувати", - поділилася щаслива мама.

І незважаючи на те, що Арчі ще немає п'яти місяців, він вже пробує вставати на ноги. Малюк дуже активний і його важко втримати на місці, - зізнається Меган.

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