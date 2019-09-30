ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: эксперт указал на важную деталь

STYLERПерсоны    30.09.2019 - 09:41
Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: эксперт указал на важную деталь
Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл и Кейт Миддлтон отличает отношение к королевской семье

Меган Маркл и Кейт Миддлтон - две королевские невестки, которым постоянно приписывают то непримиримую вражду, то пылкую дружбу. Многие считают, что американская актриса Меган, вошедшая в семью гораздо позже англичанки Кейт, безуспешно пытается достичь высоких стандартов герцогини Кембриджской.

Но эксперт издания "YOU magazine" считает, что сравнивать двух герцогинь бессмысленно, так как у обеих разный подход к тому, как они себя видят в королевской семье.

Если все действия Кейт Миддлтон направлены на то, чтобы поддержать положительный имидж Кенсингтонского дворца, то Меган Маркл работает только на саму себя.

Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: эксперт указал на важную деталь

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Эксперт утверждает, что бывшая сериальная звезда воспринимает семью лишь как новый виток своей карьеры в шоу-бизнесе и воплощает в жизнь личные амбиции.

"Кейт Миддлтон очень четко понимает свои приоритеты и ценности, которые определяют ее жизнь и работу. Речь идет о том, чтобы хорошо относиться к другим людям, чтобы извлечь из своего статуса максимум пользы", - сказано в статье таблоида.

Подход герцогини Кембриджской довольно резко контрастирует с подходом, принятым Меган.

Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: эксперт указал на важную деталь

Меган Маркл (до принца Гарри) и Джессика Малруни (фото: instagram.com/jessicamulrone)

"Несмотря на то, что на странице Instagram у Сассексов есть правильные цитаты, публикации Кембриджей больше соответствуют образу действий королевской семьи - повышению осведомленности о благотворительных организациях и информированию подписчиков о мероприятиях", - пишет издание.

Меган Маркл продали как вещь: племянник герцогини сделал громкое заявление Любит флиртовать: Меган Маркл шокировала признанием о своем мужчине
Новости Украины Кейт МиддлтонМеган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь