Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: эксперт указал на важную деталь

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл и Кейт Миддлтон отличает отношение к королевской семье

Меган Маркл и Кейт Миддлтон - две королевские невестки, которым постоянно приписывают то непримиримую вражду, то пылкую дружбу. Многие считают, что американская актриса Меган, вошедшая в семью гораздо позже англичанки Кейт, безуспешно пытается достичь высоких стандартов герцогини Кембриджской.

Но эксперт издания "YOU magazine" считает, что сравнивать двух герцогинь бессмысленно, так как у обеих разный подход к тому, как они себя видят в королевской семье.

Если все действия Кейт Миддлтон направлены на то, чтобы поддержать положительный имидж Кенсингтонского дворца, то Меган Маркл работает только на саму себя.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Эксперт утверждает, что бывшая сериальная звезда воспринимает семью лишь как новый виток своей карьеры в шоу-бизнесе и воплощает в жизнь личные амбиции.

"Кейт Миддлтон очень четко понимает свои приоритеты и ценности, которые определяют ее жизнь и работу. Речь идет о том, чтобы хорошо относиться к другим людям, чтобы извлечь из своего статуса максимум пользы", - сказано в статье таблоида.

Подход герцогини Кембриджской довольно резко контрастирует с подходом, принятым Меган.

Меган Маркл (до принца Гарри) и Джессика Малруни (фото: instagram.com/jessicamulrone)

"Несмотря на то, что на странице Instagram у Сассексов есть правильные цитаты, публикации Кембриджей больше соответствуют образу действий королевской семьи - повышению осведомленности о благотворительных организациях и информированию подписчиков о мероприятиях", - пишет издание.