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Знайомі майже 20 років: експерт оцінив ступінь щирості почуттів герцогів Кембриджських

STYLERПерсони    28.09.2019 - 21:02
Знайомі майже 20 років: експерт оцінив ступінь щирості почуттів герцогів Кембриджських
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Експерт по брехні" розповів, як йдуть справи у відносинах Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Кейт Міддлтон і принц Вільям рідко показують свої почуття на публіці, проте фахівці змогли розібрати емоції королівської пари. Якщо проаналізувати їхні стосунки, можна помітити багато цікавого.

"Ця пара, на відміну від Гаррі і Меган, не так відкрито показує свої почуття на публіці. Вільям і Кейт рідко тримаються за руки і не особливо "липнуть" один до одного, але все одно кидається в очі те, що у них все добре у стосунках. Широкі посмішки, жарти, дотики, постійне копіювання один одного - жодного разу за весь час спостереження не помітив на їхніх обличчях або в їх позах чогось негативного", - говорить фахівець.

Знайомі майже 20 років: експерт оцінив ступінь щирості почуттів герцогів КембриджськихКейт Міддлтон і принц Вільям ведуть дітей до школи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За його словами, Кейт завжди буквально тримається позаду чоловіка. Вільям заходить у приміщення першим, вітається першим, проте для Міддлтон це не представляє ніякого дискомфорту.

До речі, Кейт Міддлтон і принц Вільям знайомі вже майже 20 років. Їх весілля відбулося 29 квітня 2011 року і стало наймасштабнішим заходом за останнє десятиліття.

Раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон шокувала вбивством оленя.

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