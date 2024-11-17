"Мисс Вселенная-2024". Кто выиграл самый важный конкурс красоты и какое место у Украины

В Мексике завершился 73-й конкурс "Мисс Вселенная", в котором представительницы 130 стран боролись за право называться самой красивой женщиной планеты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто победил на конкурсе и как выступила представительница нашей страны Алина Пономаренко.

Кто выиграл конкурс "Мисс Вселенная-2024" и какое место у Украины

Титул "Мисс Вселенная" в 2024 завоевала представительница Дании - 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг . Она принесла своей стране первую в истории победу на конкурсе.

Девушка занимается танцами, а еще она предприниматель и начинающий юрист.

Виктория Кьер Тейлвиг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Виктория, ставшая еще и первой за долгое время блондинкой-победительницей конкурса, под аплодисменты других участниц приняла тиару от действующей обладательницы титула Шейнис Паласиос из Никарагуа.

Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2024" (фото: instagram.com/missuniverse)

Первой вице-мисс стала представительница Нигерии Чидимма Адетшина.

Чидимма Адетшина (фото: instagram.com/chichi_vanessa)

Второе место на конкурсе завоевала Мария Фернанда Бельтран из Мексики.

Третье место досталось Сухати Чуангсри из Таиланда, а за ней расположилась Венесуэла, которую представляла Илеана Маркес.

Отметим, что последний раз представительница Европы побеждала на конкурсе восемь лет назад - "Мисс Вселенная-2016" была француженка Айрис Миттенер.

К сожалению, представительница Украины Алина Пономаренко, поразившая накануне всех своим национальным костюмом на конкурсе, не смогла попасть в гранд-финал.

Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

20-летняя одесситка, которая занимается социальными инициативами, в частности в рамках проекта "Дерево любви" обеспечивает пожилых людей медикаментами, продуктами, вещами первой потребности и т. п., не попала в топ-30.

Что нужно знать о конкурсе "Мисс Вселенная"

Конкурс "Мисс Вселенная" - это один из самых старых и престижный конкурс красоты в мире. Он был основан в 1952 году компанией Pacific Knitting Mills, занимавшейся производством одежды, и был задуман как средство продвижения купальников компании. Первые конкурсы были достаточно скромны по масштабам и проводились преимущественно в США.

Впоследствии организаторы поняли, что конкурс может быть гораздо больше, чем просто показ красивых девушек в купальниках. Были добавлены новые этапы, такие как интервью, где участники должны продемонстрировать свои интеллектуальные способности.

Конкурс быстро вышел за пределы США и стал международным. С каждым годом количество стран-участниц росло, а финал проводился в разных уголках мира.

За свою историю конкурс сменил нескольких владельцев. Самым известным был Дональд Трамп, владевший им с 1996 по 2015 год.

Современный конкурс "Мисс Вселенная" - это не просто соревнование за титул самой красивой женщины, но и платформа для обсуждения важных социальных вопросов. Участницы представляют свои социальные проекты, направленные на решение глобальных проблем.

У какой страны больше всего победительниц "Мисс Вселенная"

На сегодня Соединенные Штаты Америки лидируют в рейтинге "Мисс Вселенная" с девятью титулами, начиная с Мириам Жаклин Стивенсон, которая выиграла конкурс в 1954 году. Среди других победительниц: Керол Энн Моррис (1956), Линда Бемент (1960), Сильвия Хичкок (1967), Шон Везерли (1980), Челси Смит (1995), Брук Ли (1997), Оливия Калпо (2012) и Р'Бонни Габриэль (2023).

Венесуэла занимает второе место с семью победами. Среди триумфаторок были такие знаменитости, как актриса Даяна Мендоса и фотомодель Стефания Фернандес. Последний раз представительница этой страны побеждала в 2013 году. Это сделала Мария Габриэла Ислер.

Далее следуют Пуэрто-Рико с пятью титулами, а также Филиппины, Индия и Мексика.