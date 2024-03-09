ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)

Суббота 09 марта 2024 20:30
UA EN RU
Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото) Кристина Пышкова (фото: instagram.com/krystyna_pyszko)
Автор: Иванна Пашкевич

9 марта состоялся международный конкурс красоты Мисс Мира 2024. Победительницей стала представительница Чехии Кристина Пышкова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу мероприятия.

Что известно о Кристине Пышковой

Кристине 24 года, она студентка и волонтер, активно участвует в образовательных и благотворительных проектах.

Красавица имеет два образования - в области права и делового администрирования. Также она основала фонд "Krystyna Pyszko Foundation", через который запустила школу английского языка для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где также работает волонтером.

Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)

Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)

Кристина Пышкова (фото: instagram.com/krystyna_pyszko)

Среди хобби обладательницы титула Мисс Мира 2024 - игра на флейте и скрипке, а также музыка и искусство.

"Мисс Мира Чешская Республика, Кристина Пышкова стала 71-й Мисс Мира! Поздравляем и добро пожаловать в семью Мисс Мира, Кристина!", - сообщается на Instagram-странице конкурса.

Какое место заняла Украина

Так, на финале конкурса 18-летняя София Шамия, попавшая в топ-10 благотворительных проектов, оказалась среди 40 лучших претенденток, но не вошла в двенадцатку.

Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)

Кристина Пишкова (фото: instagram.com/sfshamie)

Отметим, что в этом году Мисс Мира 2024 прошел без участия России.

Это произошло благодаря инициативе оргкомитета Мисс Украина, обратившегося ко всем международным конкурсам красоты с просьбой исключить участие представительниц из РФ.

Ранее мы рассказывали, что после унижения украинки представительницу Беларуси на Мисс Европа 2024 года лишили работы.

Также мы писали, что самой красивой немецкой женщиной стала уроженка Ирана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс Украина Мисс мира
NEWS
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico