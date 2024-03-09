Мисс Мира 2024: кто победил и какое место заняла Украина (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу мероприятия.

Что известно о Кристине Пышковой

Кристине 24 года, она студентка и волонтер, активно участвует в образовательных и благотворительных проектах.

Красавица имеет два образования - в области права и делового администрирования. Также она основала фонд "Krystyna Pyszko Foundation", через который запустила школу английского языка для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где также работает волонтером.

Кристина Пышкова (фото: instagram.com/krystyna_pyszko)

Среди хобби обладательницы титула Мисс Мира 2024 - игра на флейте и скрипке, а также музыка и искусство.

"Мисс Мира Чешская Республика, Кристина Пышкова стала 71-й Мисс Мира! Поздравляем и добро пожаловать в семью Мисс Мира, Кристина!", - сообщается на Instagram-странице конкурса.

Какое место заняла Украина

Так, на финале конкурса 18-летняя София Шамия, попавшая в топ-10 благотворительных проектов, оказалась среди 40 лучших претенденток, но не вошла в двенадцатку.

Кристина Пишкова (фото: instagram.com/sfshamie)

Отметим, что в этом году Мисс Мира 2024 прошел без участия России.

Это произошло благодаря инициативе оргкомитета Мисс Украина, обратившегося ко всем международным конкурсам красоты с просьбой исключить участие представительниц из РФ.