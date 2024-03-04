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Благотворительный проект Украины на Мисс Мира 2024 вошел в топ-10: в чем его особенность

Понедельник 04 марта 2024 18:18
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Благотворительный проект Украины на Мисс Мира 2024 вошел в топ-10: в чем его особенность Благотворительный проект Украины на Мисс Мира 2024 года вошел в топ-10 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Украина вошла в список 10 лучших благотворительных проектов в рамках мирового конкурса Мисс Мира 2024 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль конкурса.

Украинский благотворительный проект вошел в список лучших 10 на Мисс Мира 2024

Благотворительный проект Украины, который представила София Шамия, вошел в список 10 лучших в рамках конкурса красоты и занял 5 место в списке с другими странами. Десятку лучших выбирали из 117 проектов от каждой участницы.

Кроме Украины, среди лучших оказались такие страны:

  • Индонезия
  • Непал
  • Турция
  • Чехия
  • Танзания
  • Ботсвана
  • Уганда
  • Бразилия
  • Тринидад
  • Тобаго.

Благотворительный проект Украины на Мисс Мира 2024 вошел в топ-10: в чем его особенностьБлаготворительный проект Украины на Мисс Мира 2024 вошел в топ-10: в чем его особенность

Благотворительный проект Украины на Мисс Мира 2024 года вошел в топ-10 (фото: instagram.com/missworld)

В чем особенность благотворительного проекта Украины

Главной особенностью проекта, который София представила со слезами на глазах, является то, что он рассказывает, как Россия жестоко разрушает и уносит жизни украинских детей.

Эта тема касается каждого жителя нашей страны, а также цепляет сердца миллионов людей за границей.

В специальном видео для конкурса под названием "Beauty with a purpose" Шамия показала щемящие кадры войны и то, как и кому она помогает в это нелегкое для каждого время. Рассказала о работе с детьми, пострадавшими от российской агрессии. Кто-то из них потерял родителей, братьев, сестер, дом, а кто-то остался без руки или ноги.

София также показала, как организовала праздник для детей в медицинском центре "Охматдет", а также как лично проводила арттерапию и благотворительные аукционы, разыгрывая свои картины.

"Каждый раз, когда я говорю, откуда я родом, извините, я становлюсь немного эмоциональной. Просто каждый раз, когда я смотрю это видео, я вспоминаю маленьких девочек, маленьких мальчиков, когда я была в "Охматдете", я имела возможность много с ними разговаривать",- вспомнила София во время презентации.

Ранее мы рассказывали, что известно о девушке, которая представит Украину на Мисс Мира 2024 года.

Также смотрите, каков национальный костюм украинки на Мисс Свиу 2024.

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