"Мисс Вселенная": все представительницы Украины и какие места занимали

Конкурс "Мисс Вселенная" ежегодно собирает самых красивых и талантливых женщин со всего мира. Украинки принимают участие в этом престижном соревновании с 1990-х годов, демонстрируя не только красоту, но и силу, харизму и национальную гордость.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) расскажет о топ-5 представительницах Украины, их достижениях и месте в истории конкурса.

Ирина Черномаз - "Мисс Вселенная Украина-1995"

В 1993 году харьковчанка получила желанный титул. После триумфа на конкурсе она продолжила развивать свою модельную карьеру и в 2008 году стала победительницей "Мисс Глоб". Ирина Барабаш-Черномаз решила остаться в Харькове, своем родном городе.

Ирина Черномаз (фото: instagram.com/iryna_chernomaz)

Олеся Стефанко - "Мисс Вселенная Украина-2011"

Олеся - представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2011" в Сан-Паулу, где заняла 2-е место, став "Первой вице-Мисс Вселенная". В августе этого года она стала мамой первенца. Малыш родился в США, где долгое время проживает Стефанко вместе со своим мужем, белорусским предпринимателем Сергеем Алисеенко.

Олеся Стефанко с семьей (фото: instagram.com/olesiastefanko​​)

Елизавета Ястремская - "Мисс Вселенная Украина-2020"

В 2020 году Елизавета стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная", после чего уехала в США представлять Украину на соответствующем конкурсе. Впрочем, в финал она не попала.

Однако в августе этого года красавица победила на Кубке Украины по бодибилдингу. Она завоевала первое место в категории "Модель бикини".

Елизавета Ястремская (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Виктория Апанасенко - "Мисс Вселенная Украина-2022"

Виктория представляла Украину на "Мисс Вселенная-2022". Там она победила на конкурсе национальных костюмов и стала обладательницей специальной награды "Дух карнавала".

Также у девушки актерский опыт, в частности, в 2016 году она снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а через три года сыграла роль в комедийном сериале "Короли палат".

В прошлом году Апанасенко вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александра Борнякова. А недавно она родила первенца.

Виктория Апанасенко с мужем (фото: instagram.com/crystal.viktoria​​)

Ангелина Усанова - "Мисс Вселенная Украина-2023"

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2023" не только модель, но и певица и автор песен. В своих композициях она воспевает тему мира в мире, экологию, а также пишет о любви. Девушка училась в Индии и Австрии, после чего получила титул мастера йоги.

С начала полномасштабного российского вторжения Усанова неоднократно проводила благотворительные концерты, где собирала средства для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life​​)

Имена всех обладательниц титула "Мисс Вселенная Украина"