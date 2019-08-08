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Шквали, град та грози: синоптики налякали прогнозом погоди

STYLERЖиття    08.08.2019 - 20:05
Шквали, град та грози: синоптики налякали прогнозом погоди
Погода в Україні 9 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптик розповіла, яка погода чекає українців 9 серпня

Погода в Україні у п'ятницю, 9 серпня, буде нестабільною і місцями навіть небезпечною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко розповіла, що очікується підвищення температури повітря і кілька областей накриє короткочасними дощами з грозами, шквалами і градом.

"На Заході і Півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, під час грози можливі шквали і град. На решта території України опади малоймовірні, буде багато сонця. Але тоненька смужка атмосферного фронту на півдні України може принести локальні дощі і грози, особливо у Приазов'ї", - попередила синоптик.

Шквали, град та грози: синоптики налякали прогнозом погодиКарта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що температура повітря в більшості областей буде високою, місцями очікується до +32 градусів.

"Спека у північних та західних областях ослабне, завтра там очікується + 25 + 29 градусів, хіба що на Закарпатті все ж до +30 градусів ймовірно. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей ще буде гаряче, + 26 + 32 градуси. Пийте побільше води, купіть в переході гарне віяло і махайте на себе і на сусіда в транспорті, не захоплюйтеся кондиціонерами", - написала Діденко.

У Києві в п'ятницю очікується тепла погода, а до вечора можливий короткочасний дощ з грозою.

"У Києві 9 серпня +30 градусів не буде, але прогнозовані на завтра 27 градусів також - непогане свідоцтво літа. Короткочасний дощ можливий у другій половині дня або вже під вечір", - попередила синоптик і розповіла, що в найближчі дні в столиці очікується суха тепла погода, +26 +28 градусів, а от у вівторок, 13 серпня, температура повітря може стрибнути до +35 градусів.

Шквали, град та грози: синоптики налякали прогнозом погоди

Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

А також розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила, що в найближчий тиждень Україну очікують погодні гойдалки.

У Києві найближчими днями очікуються суттєві температурні стрибки В Україні оголошено штормове попередження
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