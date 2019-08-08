Синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця тижня в Україні потеплішає до +31

Погода в Україні до кінця тижня буде теплою і сонячною, місцями будуть дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, сьогодні, 8 серпня, у західній і північній та центральній Україні будуть дощі, а на східній і південній частині України опадів не передбачається. На півдні і сході денна температура може піднятися до +31, вночі на півдні та сході температура опуститься до +12. У центральних областях і на заході сьогодні очікується вдень до +30, вночі стовпчики термометрів опустяться у центральних областях та західних до +15. На півночі вдень максимальна температура складе +30, вночі буде до +16. У Києві сьогодні буде дощ, вдень від +27 до +29, вночі - від +17 до +19.

Фото: прогноз на 8 серпня

Завтра, 9 серпня, дощі будуть на сході, півночі країни та у Херсонській області. Денна температура на сході і півдні - до +30, вночі на сході - від +14, на півдні - від +16. У центральних регіонах вдень до +29, вночі - від +14, на заході - до +29 вдень, від +10 вночі. На півночі країни до +26, вдень від +13 вночі. У Києві завтра очікуються опади, температура від +25 до +27 вдень, вночі - від +15 до +17.

Фото: прогноз на 9 серпня

У суботу, 10 серпня, дощі очікуються тільки на сході. Температура повітря вдень на заході - до +30, вночі - від +13. На півночі вдень - до +27, вночі від +14 . У центральних областях - до +29 вдень від +14 вночі, на сході до +29 вдень, від +14 вночі. На півдні вдень до +30, вночі - від +15. У Києві 10 серпня очікується від +25 до +27 вдень від +15 до +17 вночі.

Фото: прогноз на 10 серпня

У неділю, 11 серпня, очікуються дощі на півночі та заході, по всій Україні буде похмуро. На заході до +29 вдень, від +14 вночі, на півночі вдень до +28 і від +14 вночі, на сході до +27 вдень, від +13 вночі, на півдні вдень очікується до +31, вночі від +15. У центральних областях у неділю очікується до +29 вдень від +14 вночі. У Києві очікується від +27 до +29 вдень від +15 до +17 вночі.

Фото: прогноз на 11 серпня

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також у Київській області, у районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.