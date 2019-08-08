Пледи будуть недоречні: синоптик дала неоднозначний прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в найближчі дні принесе українцем чимало сюрпризів

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується нестабільна. Синоптик Наталка Діденко попередила про коливання температури у всіх регіонах, а також розповіла у своєму блозі, де пройдуть сильні грози, зливи і дощі.

Погода в найближчі дні в Україні очікується спекотна, місцями можливе підвищення температури повітря до +30 +33 градусів.

"У найближчі дні в Україні очікується підвищення температури повітря у спекотні значення. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 25 + 30 градусів. У південній частині, на сході та в центрі місцями передбачається + 28 + 33 градуси. На північному заході України буде свіже повітря, + 23 + 26 градусів", - написала Діденко і попередила, що в понеділок, 12 серпня, температура знизиться на півночі і північному сході до +22 +27 градусів, а от у західних областях температура знову підніметься.

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

"В південній частині, більшості центральних областей спека посилиться і в середині наступного тижня, 13-14 серпня, якраз на Маковія, температура повітря складе справжні літні +28 +34 градуси. 14 серпня короткочасне, але відчутне похолодання прийде в західні області, очікується +20 +24 градуси. Проте в цілому, можна підсумувати, що найближчим часом недавні пледи та легкі пуховики будуть недоречними. Тепла погода буде домінувати", - зазначила синоптик.

Карта погоди

Вона зробила попередження, що в четвер, 8 серпня, в більшості областей України очікується посилення південно-західного вітру до штормових поривів, 15-20 м/с.

"Короткочасні дощі з грозами найбільш вірогідні в західних областях і на півночі країни. А ось південна частина, центр і східні області України опиняться під впливом антициклону – буде переважати суха сонячна погода", - додала Діденко.

У Києві кінець тижня очікується спекотним, температура повітря підніметься до +27 +30 градусів. На вихідні температура трохи знизиться до +27 +28 градусів.

"На початку наступного тижня спекотна повітряна маса буде переважати в столиці, з другої половини тижня очікується ослаблення спеки. Протягом 8-11 серпня у Києві місцями можливі короткочасні дощі та грози. 8 серпня південно-західний вітер посилиться до 15-18 м/с. Новий тиждень в столицю істотних дощів не принесе, хіба що 15 серпня є ймовірність короткочасних опадів і локальних гроз", - розповіла Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попереджають про дощі і град в Україні.

А також розповідали про те, що в Україну повертається 30-градусна спека.