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Завтра Україну накриють спека та дощі

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 12:18
Завтра Україну накриють спека та дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні, сході та у центрі очікується до +32 градусів

Погода в Україні 9 серпня очікується спекотною, проте частину країни накриють дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що погода в Україні у п`ятницю буде нестабільною. Зокрема, на заході та півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, градом та посиленням вітру. На решті території країни опади малоймовірні. Разом з тим, атмосферний фронт може спричинити на півдні локальні дощі та грози, особливо в Приазов`ї.

"Спека в північних та західних областях послабне, завтра там очікується +25+29 градусів, хіба на Закарпатті все ж до +30 градусів ймовірно. На півдні, сході та у більшості центральних областей ще буде гаряче, +26+32 градуси", - додала вона.

Завтра Україну накриють спека та дощі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві найближчими днями очікуються суттєві скачки температури повітря. Зокрема, 13 серпня у столиці очікується до +35 градусів тепла.

Як писало РБК-Україна, на сьогодні, 8 серпня, в Україні оголошено штормове попередження - частину країни накриють грози, місцями з градом та шквалами до 20 метрів на секунду.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Синоптики попереджають про дощі та град в Україні
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