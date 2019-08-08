Шквалы, град и грозы: синоптики напугали прогнозом погоды

Погода в Украине 9 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев 9 августа

Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет нестабильной и местами даже опасной. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко рассказала, что ожидается повышение температуры воздуха и несколько областей накроет кратковременными дождями с грозами, шквалами и градом.

"На Западе и Севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца. Но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может принести локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье", - предупредила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что температура воздуха в большинстве областей будет высокой, местами ожидается до +32 градусов.

"Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается + 25 + 29 градусов, разве что на Закарпатье все же до +30 градусов вероятно. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще будет горячо, + 26 + 32 градуса. Пейте побольше водички, купите в переходе красивый веер и машите на себя и на соседа в транспорте, не увлекайтесь кондиционерами", - написала Диденко.

В Киеве в пятницу ожидается теплая погода, а к вечеру возможен кратковременный дождь с грозой.

"В Киеве 9 августа +30 градусов не будет, но прогнозируемые на завтра 27 градусов также - неплохое свидетельство лета. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже под вечер", - предупредила синоптик и рассказала, что в ближайшие дни в столице ожидается сухая теплая погода, +26 +28 градусов, а вот во вторник, 13 августа, температура воздуха может прыгнуть до +35 градусов.

Погода в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

А также рассказывали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила, что в ближайшую неделю Украину ожидают погодные качели.