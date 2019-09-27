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Воздвиження Хреста Господнього: що категорично не можна робити сьогодні

STYLERЖиття    27.09.2019 - 06:08
Воздвиження Хреста Господнього: що категорично не можна робити сьогодні
Воздвиження Хреста Господнього відзначають 27 вересня (Фото: колаж РБК-Україна)

Сьогодні православні відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Традиції та обряди, повір'я і прикмети, важливі правила та заборони у це велике свято - на Styler

Воздвиження Хреста Господнього є великим християнським святом, яке відносять до особливих дванадесятих, і воно відзначається 27 вересня.

Цей день приурочений віднайденню хреста, на якому Ісус Христос прийняв муки заради спасіння всіх людей - реліквія стала символом великої жертви і любові. В народі свято має також назву Здвиження або Здвиг. Існує чимала кількість обрядів для цієї дати, з давніх часів збереглися повір'я та правила, які наші пращури шанували та боялися порушувати.

У церквах на Воздвиження проводяться святкові богослужіння, на яких священики піднімають хрест високо над головою, щоб його бачив кожен присутній.

Воздвиження Хреста Господнього: що категорично не можна робити сьогодні

Вперше свято відзначили 14 вересня (за старим стилем) 335 року після освячення храму Воскресіння Господнього в Єрусалимі на Голгофі, де розіп'яли Ісуса (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Ще наші пращури наносили цей знак крейдою або часником у своїх хатах, на дверях і на меблях - вірили, що хрести відлякують нечисть, яка активізується до свята і полює за душами людей, піддаючи їх спокусам і створюючи всілякі підступи.

Також навколо будинків відбувалися хресні ходи, щоб уберегти своє житло від пристріту й інших нещасть.

Воздвиження Хреста Господнього: що категорично не можна робити сьогодні

Хрест, на якому розіп'яли Ісуса, ідентифікували після чудес зцілення хворої жінки та воскресіння чоловіки при дотику до дерева - звідси й назва свята Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Одна з головних заборон - не ходити у ліс 27 вересня - якраз і стосується загрози потрапити в лапи до злих духів та сильно занедужати. У народі вірили, що лукавий може з'явитися або в образі змії, або Лісовика. Треба сказати, що побоювання зустрітися з гадами у пращурів були цілком обґрунтованими, адже в цю пору змії поспішали заповзти в нори для зимової сплячки, і відповідно дуже агресивно вели себе: якщо хтось постане у них на шляху - кусали без зайвих розмов.

Але ось з іншою живністю на свято часто носилися як з писаною торбою - йдеться про котів, які, за повір'ями, могли принести в хату достаток і відвернути всякі хвороби. Часто селяни "позичали" мурчиків у сусідів на деякий час і заносили до себе додому, де пригощали молоком. Хвостаті ж, як вважалося, могли вигнати з усіх кутів та щілин нечистого.

Воздвиження Хреста Господнього: що категорично не можна робити сьогодні

На Воздвиження вірили, що кіт у хаті міг притягнути удачу та відігнати хвороби, взяти на себе "функції" Домовика (Ілюстративне фото: з відкритих джерел)

Цікаво, що і сьогодні на Воздвиження влаштовувати прибирання вдома не вважається гріхом і навіть вітається (на відміну від іншої роботи). Приміщення прискіпливо очищають від пилу і бруду, які, як відомо, тихо, але наполегливо здатні підточувати наш організм.

Господині в цей день подавали на стіл страви без м'яса, яєць і молока через піст у свято. Старалися, щоб кожен на Воздвидение поїв капусту - цьому овочу приписували 27 вересня особливі цілющі якості... і не тільки.

Справа в тому, що дівчата та хлопці на свято влаштовували "капусники"-вечірки (капустенські вечори). Молодь одягалася в яскравий одяг і проводила вечори у веселих великих компаніях. Ворожити від Воздвиження і до Покрови не вважалося гріхом, відтак дівчата отримували "зелене світло" і за допомогою пиріжків з капустою могли приворожити свого коханого.

Був ще один спосіб здійснити бажане. 27 вересня вважали останнім днем "бабиного літа", і якщо побачити птахів, що відлітають у теплі краї, потрібно було подумати про заповітне, і тоді мрія незабаром повинна здійснитися.

Воздвиження Хреста Господнього: що категорично не можна робити сьогодні

На Воздвиження закінчується "бабине літо", і останні птахи відлітають у теплі краї (Фото: pixabay.com/AdinaVoicu)

Головні прикмети та повір'я на свято Воздвиження Хреста Господнього:

  • На Воздвиження будь-які починання важливих справ приречені на провал;
  • У святковий день в жодному разі не можна сваритися і лаятися;
  • Той, хто подасть милостиню на Воздвиження, незабаром примножить свій достаток;
  • На Воздвиження можна передбачити погоду на інші осінні місяці: теплі та сухі жовтень і листопад могли принести на своїх крилах журавлі - але тільки якщо 27 вересня високо в небі літають;
  • Також в цей день в народі передбачали погоду влітку: якщо дме західний вітер, значить сезон буде холодний, а якщо північний, то чекали на спекотні літні місяці.

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