Воздвиження Хреста Господнього: що категорично не можна робити сьогодні

Воздвиження Хреста Господнього відзначають 27 вересня (Фото: колаж РБК-Україна)

Сьогодні православні відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Традиції та обряди, повір'я і прикмети, важливі правила та заборони у це велике свято - на Styler

Воздвиження Хреста Господнього є великим християнським святом, яке відносять до особливих дванадесятих, і воно відзначається 27 вересня.

Цей день приурочений віднайденню хреста, на якому Ісус Христос прийняв муки заради спасіння всіх людей - реліквія стала символом великої жертви і любові. В народі свято має також назву Здвиження або Здвиг. Існує чимала кількість обрядів для цієї дати, з давніх часів збереглися повір'я та правила, які наші пращури шанували та боялися порушувати.

У церквах на Воздвиження проводяться святкові богослужіння, на яких священики піднімають хрест високо над головою, щоб його бачив кожен присутній.

Вперше свято відзначили 14 вересня (за старим стилем) 335 року після освячення храму Воскресіння Господнього в Єрусалимі на Голгофі, де розіп'яли Ісуса (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Ще наші пращури наносили цей знак крейдою або часником у своїх хатах, на дверях і на меблях - вірили, що хрести відлякують нечисть, яка активізується до свята і полює за душами людей, піддаючи їх спокусам і створюючи всілякі підступи.

Також навколо будинків відбувалися хресні ходи, щоб уберегти своє житло від пристріту й інших нещасть.

Хрест, на якому розіп'яли Ісуса, ідентифікували після чудес зцілення хворої жінки та воскресіння чоловіки при дотику до дерева - звідси й назва свята Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Одна з головних заборон - не ходити у ліс 27 вересня - якраз і стосується загрози потрапити в лапи до злих духів та сильно занедужати. У народі вірили, що лукавий може з'явитися або в образі змії, або Лісовика. Треба сказати, що побоювання зустрітися з гадами у пращурів були цілком обґрунтованими, адже в цю пору змії поспішали заповзти в нори для зимової сплячки, і відповідно дуже агресивно вели себе: якщо хтось постане у них на шляху - кусали без зайвих розмов.

Але ось з іншою живністю на свято часто носилися як з писаною торбою - йдеться про котів, які, за повір'ями, могли принести в хату достаток і відвернути всякі хвороби. Часто селяни "позичали" мурчиків у сусідів на деякий час і заносили до себе додому, де пригощали молоком. Хвостаті ж, як вважалося, могли вигнати з усіх кутів та щілин нечистого.

На Воздвиження вірили, що кіт у хаті міг притягнути удачу та відігнати хвороби, взяти на себе "функції" Домовика (Ілюстративне фото: з відкритих джерел)

Цікаво, що і сьогодні на Воздвиження влаштовувати прибирання вдома не вважається гріхом і навіть вітається (на відміну від іншої роботи). Приміщення прискіпливо очищають від пилу і бруду, які, як відомо, тихо, але наполегливо здатні підточувати наш організм.

Господині в цей день подавали на стіл страви без м'яса, яєць і молока через піст у свято. Старалися, щоб кожен на Воздвидение поїв капусту - цьому овочу приписували 27 вересня особливі цілющі якості... і не тільки.

Справа в тому, що дівчата та хлопці на свято влаштовували "капусники"-вечірки (капустенські вечори). Молодь одягалася в яскравий одяг і проводила вечори у веселих великих компаніях. Ворожити від Воздвиження і до Покрови не вважалося гріхом, відтак дівчата отримували "зелене світло" і за допомогою пиріжків з капустою могли приворожити свого коханого.

Був ще один спосіб здійснити бажане. 27 вересня вважали останнім днем "бабиного літа", і якщо побачити птахів, що відлітають у теплі краї, потрібно було подумати про заповітне, і тоді мрія незабаром повинна здійснитися.

На Воздвиження закінчується "бабине літо", і останні птахи відлітають у теплі краї (Фото: pixabay.com/AdinaVoicu)

Головні прикмети та повір'я на свято Воздвиження Хреста Господнього:

На Воздвиження будь-які починання важливих справ приречені на провал ;

; У святковий день в жодному разі не можна сваритися і лаятися ;

; Той, хто подасть милостиню на Воздвиження, незабаром примножить свій достаток;

На Воздвиження можна передбачити погоду на інші осінні місяці: теплі та сухі жовтень і листопад могли принести на своїх крилах журавлі - але тільки якщо 27 вересня високо в небі літають;

Також в цей день в народі передбачали погоду влітку: якщо дме західний вітер, значить сезон буде холодний, а якщо північний, то чекали на спекотні літні місяці.

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