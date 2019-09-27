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Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать сегодня

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 06:08
Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать сегодня
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня. Традиции и обряды, поверья и приметы, важные правила и запреты в этот великий праздник - на Styler

Воздвижение Креста Господня является большим христианским праздником, который относят к особым двунадесятым, и отмечается он 27 сентября.

В этот день отмечается обретение креста, на котором Иисус Христос принял муки ради спасения всех людей - реликвия стала символом великой жертвы и любви. В народе праздник имеет также название Здвиженье или Здвиг. Существует немалое количество обрядов для этой даты, с давних времен сохранились поверья и правила, которые наши предки чтили и боялись нарушать.

В церквях на Воздвижение проводятся праздничные богослужения, на которых священники поднимают крест высоко над головой, чтобы его видел каждый присутствующий.

Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать сегодня

Впервые праздник отметили 14 сентября (по старому стилю) 335 года после освящения храма Воскресения Господня в Иерусалиме на Голгофе, где распяли Иисуса (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Еще наши предки наносили этот знак мелом или чесноком в своих домах, на дверях и на мебели - верили, что кресты отпугивают нечисть, которая активизируется к празднику и охотится за душами людей, подвергая их соблазнам и строя всевозможные козни.

Также вокруг домов совершались крестные ходы, чтобы уберечь свое жилье от сглаза и других несчастий.

Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать сегодня

Крест, на котором распяли Иисуса, идентифицировали после чудес исцеления больной женщины и воскрешения мужчины при прикосновении к дереву - отсюда и название праздника Воздвижение честного и животворящего Креста Господня (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Один из главных запретов - не ходить в лес 27 сентября - как раз и относится к угрозе попасть в лапы к злым духам и сильно заболеть. В народе верили, что лукавый может показаться или в образе змеи, или Лешего. Нужно сказать, что опасения встретиться с гадами у предков были вполне обоснованными, так как в эту пору змеи спешили заползти в норы для зимней спячки, и соответственно очень агрессивно вели себя: если кто-либо встанет у них на пути - кусали без лишних разговоров.

Но вот с другой живностью на праздник часто носились как с писаной торбой - речь идет о котах, которые по поверьям могли принести в дом достаток и отвадить всякие хвори. Часто селяне "одалживали" мурлык у соседей на время и заносили к себе домой, где угощали молоком. Хвостатые же, как считалось, могли выгнать из всех углов и щелей нечистого.

Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать сегодня

На Воздвижение верили, что кот в доме мог притянуть удачу и отогнать болезни, взять на себя "функции" Домового (Иллюстративное фото: из открытых источников)

Интересно, что и сегодня на Воздвижение устраивать уборку в доме не считается грехом и даже приветствуется (в отличие от другой работы). Помещения тчательно очищают от скопившейся пыли и грязи, которые, как известно, тихо, но упорно способны подтачивать наш организм.

Хозяйки в этот день подавали на стол блюда без мяса, яиц и молока из-за поста в праздник. Старались, чтобы каждый на Воздвидение поел капусту - этому овощу приписывали 27 сентября особые целебные качества... и не только.

Дело в том, что девушки и парни на праздник устраивали "капустники"-вечеринки (капустенские вечера). Молодежь одевалась в яркие одежны и проводила вечера в веселых больших компаниях. Так как гадать с Воздвижения и до Покровы не считалось грехом, девушки получали "зеленый свет" и при помощи пирожков с капустой могли приворожить своего любимого.

Был еще один способ осуществить желаемое. 27 сентября считали последним днем "бабьего лета", и если увидеть улетающих в теплые края птиц, нужно было подумать о заветном, и тогда мечта вскоре должна осуществиться.

Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать сегодня

На Воздвижение заканчивается "бабье лето", и последние птицы улетают в теплые края (Фото: pixabay.com/AdinaVoicu)

Главные приметы и поверья на праздник Воздвижение Креста Господня:

  • На Воздвижение любые начинания важных дел обречены на провал;
  • В праздничный день ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться;
  • Тот, кто подаст милостыню на Воздвижение, вскоре приумножит свой достаток;
  • На Воздвижение можно предугадать погоду на остальные осенние месяцы: теплые и сухие октябрь и ноябрь могли принести на своих крыльях журавли - но только если 27 сентября высоко в небе летают;
  • Также в этот день в народе предсказывали погоду летом: если дует западный ветер, значит сезон будет холодный, а если северный, то ждали жаркие летние месяцы.

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