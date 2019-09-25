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Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться до кінця вересня

STYLERЖиття    25.09.2019 - 06:25
Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться до кінця вересня
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку зможуть знайти щастя і відчути гармонію до кінця вересня - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, які знаки Зодіаку опиняться на роздоріжжі в кінці вересня і зможуть круто повернути своє життя в останні дні вересня. Нова робота, багатство, закоханість і захоплення - те, що зробить життя представників цих сузір'їв неймовірно яскравим цієї осені.

Відомий астролог Павло Глоба у своєму астропрогнозі назвав трьох щасливчиків, яким вдасться спіймати удачу за хвіст вже до кінця першого місяця осені.

Близнюки

В кінці поточного місяця Близнюки отримають можливість перейти на позитивний лад і змінити своє життя на краще. Павло Глоба рекомендує представникам цього знаку бути більш відкритими і виявляти оптимізм, і тоді удача буде супроводжувати їм у всіх починаннях. Крім того, астролог радить не витрачати енергію даремно - не відвідувати багатолюдні місця, а частіше бувати наодинці з собою.

Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться до кінця вересня

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіони

В кінці вересня у Скорпіонів можуть загостритися шкідливі звички, але думки про приємне, наприклад про кохану людину або захоплюючий проект, зможуть успішно подолати спокуси. Астролог рекомендує приділити вільний час важливим справах, і негативні зміни обійдуть вас стороною, звільнивши місце для нових починань і відкриттів. Глоба радить не розслаблятися, але і не забувати про відпочинок на вихідних.

Риби

Представникам цього знаку Зодіаку рекомендується припинити спілкуватися з мстивими людьми. Астролог радить перервати відносини з тими, хто довго пам'ятає образи і постійно тикає вас в помилки минулого. І від цього Риби тільки виграють. В особистому житті представникам знака варто максимально залучатися у всі спільні процеси, і тоді зміни в житті принесуть їм гармонію і гарний настрій.

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