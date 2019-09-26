Воздвиження 2019: прикмети, страви і ворожіння у цей день

В Україні починається передпразництво Воздвиження Хреста Господнього
Сьогодні, 26 вересня, православні згадують жертву Христа заради спасіння всього людства. Саме свято відзначається 27 вересня (14 вересня за старим стилем).
У цей день існує безліч прикмет. Крім того, дотримується піст і є особливі страви, які подаються на стіл. Також з дня Воздвиження починався період дівочих посиденьок - капустенські вечора. Але про все по порядку.
Після свята слід очікувати, що вранці буде ставати все холодніше. Тому в селах до 27 вересня намагалися зібрати з огородів овочі, щоб їх не знищили заморозки.
святкують Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня (Фото: globus.aquaviva.ru)
Якщо журавлі на свято летять високо і повільно - значить осінь буде теплою.
Якщо ввечері 27 вересня навколо місяця помітно червоний ореол - погода найближчим часом буде ясною і сухою.
Якщо гуси летять високо, то це означає, що навесні буде велика повінь.
Якщо на Воздвиження дме холодний вітер - це до теплого літа.
Воздвиження 2019: всі прикмети і страви (фото: pxhere.com)
Воздвиження 2019 (фото: pixabay.com)
З дня Воздвиження у наших предків починався період дівочих посиденьок – капустенські вечори, які тривали два тижні. Дівчата одягали свої найкращі вбрання, приносили страви і пригощали хлопців, які в цей час вибирали собі наречених.
При цьому дівчата часто вдавалися до замовлянь, щоб роздобути собі нареченого. Перед тим як йти на святкування, дівчина вмивалася чистою водою і примовляла приворот.
З Воздвиження і до самої Покрови, дівчатам було дозволено ворожити і робити привороти, щоб швидше вийти заміж. Для цього у них було достатньо різних любовних приворотів.