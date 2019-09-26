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Найсильніша магнітна буря обрушиться на Землю: названа дата

STYLERЖиття    26.09.2019 - 19:32
Найсильніша магнітна буря обрушиться на Землю: названа дата
Магнітна буря у вересні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Магнітна буря триватиме мінімум три дні і буде дуже сильною

Магнітна буря, яка досягне рівня G2, обрушиться на Землю вже в найближчу добу. Як стверджують фахівці, крім високого рівня, вона буде небезпечна ще й тим, що триватиме мінімум три дні.

Сильна магнітна буря обрушиться на жителів Землі вже в п'ятницю, 27 вересня. Початковий рівень бурі, за словами фахівців, очікується на рівні G2, а в суботу вона посилиться до рівня G3. І лише в неділю магнітна буря почне слабшати і остаточно піде на спад у понеділок, 30 вересня.

Вплив магнітних коливань метеочутливі люди зможуть відчути вже ввечері у четвер, 26 вересня. І це напруга не буде відпускати до понеділка. В період піку можливо погіршення самопочуття навіть у тих людей, які не схильні до метеозалежності.

Можливо погіршення загального самопочуття, порушення сну, головні болі, занепад сил, дратівливість, агресивність, страхи, занепокоєння і різка зміна настрою.

Також в зоні ризику опиняться люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, на гіпертонію і пацієнти, які схильні до депресивних і психічних розладів.

Медики рекомендують в період сильної магнітної бурі не перевантажувати себе роботою, а дальні поїздки відкласти на більш сприятливий час. Також рекомендується уникати стресових ситуацій, не нервувати, більше гуляти на свіжому повітрі, пити воду і не зловживати алкоголем.

Людям з хронічними захворюваннями, варто проконсультуватися з сімейними лікарями і тримати необхідні ліки під рукою.

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