Увірветься справжня прохолода: синоптик розповіла, коли закінчиться спека

Погода в Україні на тиждень – синоптик прогнозує похолодання (колаж РБК-Україна)

Синоптик прогнозує по-справжньому комфортну погоду до кінця тижня

Погода в Україні протягом усього наступного тижня буде більш прохолодною. До вихідних температура повітря впаде до комфортних +20... +27 градусів. При цьому очікуються стрибки атмосферного тиску. Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Протягом усього тижня очікуються стрибки атмосферного тиску і термічного режиму. Можливі мігрені і судинні загострення, тому важливо бути уважними до себе, попереджає Діденко.

"25-го червня максимальна температура повітря буде залишатися високою на Півдні і Сході України, +30... +34 градуси. У більшості областей очікується +27... +32 градуси, в Карпатах +20... +25 градусів. Уночі буде найкраще: +16... +20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей +19... +24 градуси, на Заході +13... +18 градусів.

Погода в Україні на тиждень – синоптик прогнозує похолодання (фото: pixabay.com)

Крім того, 25-го червня очікуються грозові зливи.

"Дощі з грозами у вівторок найбільш можливі у південній частині України. Причому, локально вони можуть миттєво перетворюватися в сильну зливу з градом і шквалом. Більшість території України завтра буде належати зоні впливу антициклону, буде сухо і сонячно", - попереджає синоптик.

Погода в Україні на тиждень – синоптик прогнозує похолодання (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик попередила, що в четвер сонце може ненадовго посилитися.

"Спека ще буде хапатися руками і ногами за таку ласу територію, як Україна. Спробує в четвер, 27-го червня, знову впертися на трон, знову короткочасно попече, але ніщо вже їй не допоможе глобально. Тому що в п'ятницю, суботу, неділю - 28, 29, 30 червня - в Україну просто увірветься справжня прохолода. За попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до +20... +27 градусів, а потім до +18... +23 градусів", - додала вона.

Крім того, Діденко застерігає тих, хто планує відпочинок в Європі – на цьому тижні у більшості країн очікується дуже сильна спека.

"На цьому тижні дуже сильна спека обрушиться на більшість країн Європи, крім Великобританії, України, Білорусі, країн Скандинавії та західних морських узбережь", - підсумувала синоптик.

Погода в Україні на тиждень – синоптик прогнозує похолодання (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що на День Конституції в Україні різко похолодає.

Раніше ми писали, що в Україні було оголошено штормове попередження.