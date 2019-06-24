В Україні оголошено штормове попередження

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних, північних, центральних областях та в Одеській області місцями грози

Погода в Україні сьогодні, 24 червня, погіршиться, очікуються грози та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні у західних, північних, центральних областях та в Одеській області місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні, за даними синоптиків, буде дощовою у більшості регіонів. Як повідомляється, температура повітря вдень підніметься до +34.

На сході країни буде переважно сонячно та без опадів, температура повітря вдень від +30 до +34, вночі від +17 до +21. У центральних областях очікується дощова погода, а на півдні - суха. В Одеській області температура повітря вдень від +30 до +34, вночі від +18 до +22. У Криму також будуть дощі.

Вчора погода в Україні була спекотною. На сході України було сухо та сонячно, вдень було від +31 до +33 градусів, вночі прохолодніше - від +17 до +22 градусів. Однак, були і дощі. Нагадаємо, в результаті сильних дощів та вітру в ніч на 23 червня у двох областях України було знеструмлено 65 населених пунктів.