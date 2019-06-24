ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На День Конституції в Україні різко похолодає

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 10:15
На День Конституції в Україні різко похолодає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На День Конституції в Україні буде прохолодно

Погода в Україні на День Конституції трохи погіршиться, місцями очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні, 24 червня, в Україні очікується дощі, але при цьому спека утримається. Так, на сході України сьогодні очікується до +34 градусів, на півдні - до +33, на півночі - до +32, на заході - до +29. У Києві сьогодні очікуються грози та до +32.

На День Конституції в Україні спека спаде, по всій країні пройдуть дощі.

Зокрема, на сході України максимальна температура повітря становитиме +26 градусів, на півночі - до +24, на заході - до +27, а на півдні - до +30. У Києві на День Конституції погода буде дощовою і до +25.

На День Конституції в Україні різко похолодає

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження, очікуються грози, град та пориви вітру до 20 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з 25-26 червня спека в Україні почне спадати. Зазначимо, через сильну спеку рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму в шість разів. Разом з тим, за даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, в кінці червня ситуація з забрудненням повітря стабілізується.

У Києві очікуються грози та шквали вітру У Київській області оголошено штормове попередження
Новини України КонституцияПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся