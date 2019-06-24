Ворвется настоящая прохлада: синоптик рассказала, когда закончится жара

Погода в Украине на неделю – синоптик прогнозирует похолодание (коллаж РБК-Украина)

Синоптик прогнозирует по-настоящему комфортную погоду к концу недели

Погода в Украине в течение всей следующей недели будет более прохладной. К выходным температура воздуха упадет до комфортных +20… +27 градусов. При этом ожидаются скачки атмосферного давления. Об этом в своем прогнозе сообщает синоптик Наталья Диденко.

В течение всей недели ожидаются скачки атмосферного давления и термического режима. Возможны мигрени и сосудистые обострения, потому важно быть внимательными к себе, предупреждает Диденко.

"25-го июня максимальная температура воздуха еще будет оставаться высокой на Юге и Востоке Украины, +30… +34 градуса. В большинстве областей ожидается +27… +32 градуса, в Карпатах +20… +25 градусов. Ночью будет лучше всего: +16… +20 градусов, в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей +19… +24 градуса, на Западе +13… +18 градусов.

Погода в Украине на неделю – синоптик прогнозирует похолодание (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, 25-го июня ожидаются грозовые ливни.

"Дожди с грозами во вторник наиболее возможны в южной части Украины. Причем, локально они могут мгновенно превращаться в сильный ливень с градом и шквалом. Большинство территории Украины завтра будет принадлежать зоне влияния антициклона, будет сухо и солнечно", - предупреждает синоптик.

Погода в Украине на неделю – синоптик прогнозирует похолодание (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик предупредила, что в четверг солнце может ненадолго усилиться.

"Жара еще будет хвататься руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина. Попытается в четверг, 27-го июня, снова упереться на трон, снова кратковременно попечет, но ничто уже ей не поможет глобально. Потому что в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украине просто ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20… +27 градусов, а потом до +18… +23 градусов", - добавила она.

Кроме того, Диденко предостерегает тех, кто планирует отдых в Европе – на этой неделе в большинстве стран ожидается очень сильная жара.

"На этой неделе очень сильная жара обрушится на большинство стран Европы, кроме Великобритании, Украины, Беларуси, стран Скандинавии и западных морских побережий", - подытожила синоптик.

Погода в Украине на неделю – синоптик прогнозирует похолодание (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что на День Конституции в Украине резко похолодает.

Ранее мы писали, что в Украине было объявлено штормовое предупреждение.