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Синоптик попередила про стрибки температури та коливання атмосферного тиску

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 12:18
Синоптик попередила про стрибки температури та коливання атмосферного тиску
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

28, 29, 30 червня в Україні очікується прохолодна погода

Погода в Україні цього тижня очікується сухою та сонячною, проте місцями можливі дощі з градом та шквалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталі Діденко у Facebook.

Як повідомила Діденко, в Україні розпочалася зміна повітряних мас, що передбачає пониження температури повітря. За даними синоптика, цього тижня синоптична ситуація очікується з коливаннями, можливі стрибки атмосферного тиску та термічного режиму, із, відповідно, можливими мігренями та судинними загостреннями. 

Так, завтра, 25 червня, максимальна температура повітря найвищою ще залишатиметься на сході та півдні країни - до +34 градусів.

Синоптик попередила про стрибки температури та коливання атмосферного тиску

"У більшості областей очікується +27+32 градуси, в Карпатах +20+25 градусів.
Вночі буде найкраще: +16+20 градусів, у південній частині, на сході та в більшості центральних областей +19+24 градуси, на заході +13+18 градусів", - повідомила вона.

Крім того, завтра на півдні країни можливі дощі з грозами, локально вони можуть миттєво перетворюватися у сильну зливу із градом та шквалом. Разом з тим, більшість території України завтра належатиме зоні впливу антициклону - буде сухо та сонячно.

"У п'ятницю, суботу, неділю - 28, 29, 30 червня - в Україну просто увірветься справжня прохолода.За попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до +20+27 градусів, а потім до +18+23 градусів", - повідомила вона.

Синоптик попередила про стрибки температури та коливання атмосферного тиску

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на День Конституції очікується похолодання.

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