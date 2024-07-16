Волошина внесли в базу "Миротворец": блогер отреагировал

Волошина внесли в "Миротворец"

Так, на сайте отмечается, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации россии (страна-агрессор и террорист) против Украины, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Бизнесмена также назвали пособником российско-фашистских захватчиков и террористов.

Александр Волошин в списке Миротворец (фото: myrotvorets.center/criminal/)

Реакция Александра

По словам инфлюенсера, когда ему прислали "обновление" на сайте "Миротворец", он сначала не поверил. Подумал, что ему устроил товарищ "пранк". Однако потом понял, что это правда.

"Я не знаю, как мне реагировать на это, каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться", - написал Волошин.

"Не знаю, что дальше делать и что ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. Честно говоря, очень хотелось бы выключить этот стремный фильм, и стереть его из памяти... по крайней мере из своей", - добавил он.

С чего все начиналось

После 8 июля, когда оккупанты ударили ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве, блогер Александр Волошин выдал, что Украина должна пойти на "уступки" РФ, чтобы остановить кровопролитие, и назвал войну "игрой".

После этих слов, говорит Александр, ему стали поступать угрозы. Многие звездные коллеги осудили бизнесмена за скандальные заявления, однако были и те, кто поддержал его.