Потерял 36 миллионов. Экс-муж Тринчер пожаловался на проблемы с деньгами

Александр Волошин в соцсетях откровенно рассказал о своих финансовых потерях. Он отметил, что подавляющую часть средств держал в криптовалюте, и теперь не имеет к ним доступа.

Что сказал Волошин

Бывший муж Анны Тринчер в посте написал, что на его счету 290 эфиров (ether). Если перевести эту сумму в гривны, она будет равна около 36 млн.

Курс ether по отношению к гривне (Фото: скриншот)

"Львиную часть своих доходов, которые я начал получать 17 лет, я хранил в криптоактивах. Это разные монеты - основном ethereum и криптодоллары USDT, USDC. Сначала я хранил все это на Binance. А когда начал дружить с людьми, разбирающимися в криптовалюте, мне объяснили, что на биржах держать деньги опасно, и посоветовали завести "холодный кошелек", - объяснил Волошин.

По словам знаменитости, "холодный кошелек" - специальная флешка, на которой хранятся все средства. Она имеет специальный код из двух или трех слов, с помощью которых можно восстановить средства при потере флешки.

"70% средств я хранил на этой флешке. Коды нельзя хранить в телефоне или каких-либо заметках. Я это все зашифровал и спрятал. Недавно я потерял флешку. Не знаю, когда именно это произошло. Я начал искать флешку, чтобы сделать одну финансовую операцию, и не нашел ее. Она всегда у меня лежала в месте, недоступном ни для кого", - также отметил шоумен.

Блогер откровенно озвучил детали (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Александр поделился, что в течение недели искал флешку, однако попытки оказались тщетными. После этого он понял, что нужно ехать в место, где спрятаны коды, и стал пытаться восстановить доступ к кошельку. Но, по словам блогера, ему это не удалось, поскольку коды, которые он имел, не подошли.

"Я не остался бездомным, не остался бедным человеком, но я потерял большую часть своего капитала. Я даже не понимаю, как это произошло", - добавил экс Тринчер.

Звезда соцсетей подытожил, что у него осталось несколько автомобилей и две квартиры - это то, во что он успел инвестировать раньше. И эти покупки "не оставили его голым и босым", как сказал сам Волошин.

"Около 70% всего, что я накапливал всю жизнь, прямо сейчас где-то висит в каком-то облаке", - заметил он.

Бывший возлюбленный Анны обратился к подписчикам с просьбой помочь разрешить ситуацию, если кто-то вдруг разбирается в тонкостях восстановления доступа к электронному кошельку.

Реакция сети

Тем временем в комментариях коллеги, друзья и поклонники выражают знаменитости слова поддержки и пишут, что "со своими знаниями и амбициями" в ближайшее время он заработает еще больше.

Волошин является владельцем нескольких квартир (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)