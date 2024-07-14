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После скандальных заявлений о мире с РФ: кто из звезд публично поддержал Волошина

Воскресенье 14 июля 2024 13:30
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После скандальных заявлений о мире с РФ: кто из звезд публично поддержал Волошина Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно Александр Волошин выдал, что Украина должна пойти на "уступки" России для прекращения кровопролития и назвал войну "игрой". За эти слова на него посыпался шквал хейта. Впрочем, нашлись те, кто встал на защиту бывшего мужа певицы Ани Тринчер.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Кто поддержал Волошина

Напомним, Волошин и другие популярные блогеры опубликовали посты, повторяющие тезисы российской пропаганды.

По словам бизнесмена, если же Украина "не справляется с войной", необходимо "играть по правилам россиян".

После этих слов, говорит Александр, ему начали поступать угрозы.

После скандальных заявлений о мире с РФ: кто из звезд публично поддержал Волошина

В комментариях его поддержали звезда "Квартала 95" Ирина Гатун, которая исполнила роль переселенки из Скадовска в новогоднем выпуске шоу, блогер Алина Шаманская и исполнитель и военнослужащий Виталий Козловский.

"Саша, ты не один! Правда всегда побеждает рано или поздно. Покажите мне людей, которым за сутки люди пришлют 6 миллионов гривен! Это главный показатель, с которого нужно начинать эту историю...", - написала Шаманская.

"Ты хороший человек. Это все пройдет. Держись", - добавил Козловский.
Актриса Гатун выложила stories, и сказала, что недавно ее также захейтили, и она понимает, что сейчас чувствует Волошин.

"Я понимаю, что ему сейчас не смешно, потому что сама недавно была в такой ситуации. Не там вы предателей ищете. Знаю Сашу лично и очень уважаю его. Я с тобой", - прокомментировала артистка.

После скандальных заявлений о мире с РФ: кто из звезд публично поддержал Волошина

Ирина Гатун поддержала Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Напомним, недавно украинские блогеры с миллионной аудиторией возмутили интернет-сообщество призывами к миру с Россией.

В то время как вся страна переживала трагедию в "Охматдете" и помогала пострадавшим, инфлюэнсеры выражали недовольство политиками и предлагали "мирные планы" завершения войны.

Ранее мы писали, что Рамина разнесла Волошина.

Также Тринчер откровенно призналась, готова ли к нему вернуться.

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