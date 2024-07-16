Волошина внесли до бази "Миротворець": блогер відреагував

Волошина внесли до "Миротворця"

Так, на сайті зазначається, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації росії (країна-агресор і терорист) проти України, замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

Бізнесмена також назвали пособником російсько-фашистських загарбників і терористів.

Олександр Волошин у списку Миротворець (фото: myrotvorets.center/criminal/)

Реакція Олександра

Зі слів інфлюенсера, коли йому надіслали "оновлення" на сайті "Миротворець", він спочатку не повірив. Подумав, що йому влаштував товариш "пранк". Однак потім зрозумів, що це правда.

"Я не знаю, як мені реагувати на це, кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись", - написав Волошин.

"Не знаю, що далі робити та що очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. Чесно кажучи, дуже хотілось би вимкнути цей стрьомний фільм, та стерти його з памʼяті… принаймні зі своєї", - додав він.

З чого все починалося

Після 8 липня, коли окупанти вдарили ракетами по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, блогер Олександр Волошин видав, що Україна має піти на "поступки" РФ, аби зупинити кровопролиття, та назвав війну "грою".

Після цих слів, каже Олександр, йому почали надходити погрози. Багато зіркових колег засудили бізнесмена за скандальні заяви, однак були і ті, хто підтримав його.