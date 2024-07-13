"Большим умом не отличаются": известный продюсер ответил на скандальные заявления Волошина и Вербы

Продюсер Михаил Ясинский ответил, что думает о скандальных заявлениях блогеров Юлии Вербы и Александра Волошина, которые те делали на фоне удара РФ по "Охматдету" .

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Ясинский ответил на скандальные слова о "мире" и "прекращении войны" во время прямого эфира, который транслировался на YouTube-канале Славы Демина.

Почему Волошин и Верба делают такие заявления

"Первое мнение: сейчас мы все немного необъективны и неадекватны, потому что живем очень в сложном информационном пространстве, под огромным влиянием и событий вокруг нас, и ИПСО любых, и более изощренных психологических информационных атак", - отметил Ясинский.

"Иногда кажется, что это ИПСО, что кто-то заплатил, что это заплатили россияне. Потом появляется мнение, что за это заплатили какие-то внутренние политические силы... Ты думаешь, что просто человек тупой и не понимает, что он говорит", - добавил он.

Ясинский и Демин высказались о Волошине и Вербе (скриншот)

В ответ на это Демин заявил, что "тупые люди" не стали бы известными и успешными. Но продюсер отметил, что есть очень много успешных людей, которых можно было бы назвать "тупыми".

Говоря о Волошине и Вербе Ясинский объяснил, что блогеры действительно начали распространять заявления о "мире" почти одновременно. И это может натолкнуть на мысль о том, что все это кто-нибудь проплачивал. Но, как отмечает продюсер, дело совсем в другом.

Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Они один за другим следят... Люди, которые работают для определенной аудитории, скажем так, и имеют этот вроде бы успех... Большим умом они не отличаются. И они один за другим повторяют, копируют, обезьянничают", - пояснил Ясинский.

Также на это влияет то, в каком окружении живут блогеры. По словам продюсера, "лидеры мнений" могут общаться с теми, у кого есть те или иные политические взгляды. И такие персоны, добавляет Ясинский, безответственно транслируют подобные мысли, чтобы просто быть в тренде или "сказать что-то умное".

Заявления Волошина и Вербы - с чего все началось

После очередного ракетного удара, в результате которого серьезно пострадала детская больница, а также многие дома, блогеры принялись комментировать трагедию.

Говоря о преступлениях россиян, которые своими ракетами убивают мирное население, Верба начала жаловаться на власть и реакцию мира.

"Мир видит и ничего не делает. Нашу страну обворовывает наша же власть. Погибают детишки и люди. Разрушаются судьбы и жизнь. Планы и мечты", - писала она.

Что сказала Верба (скриншот)

А Волошин заявил, что нам "нужно быть умнее", ведь мы, по его мнению, "не вывозим войну".

Слова Волошина об ударе по "Охматдету" (скриншот)