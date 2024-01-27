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Волошин объявился в сети на фоне скандала с "побегом" в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер

Суббота 27 января 2024 22:01
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Волошин объявился в сети на фоне скандала с "побегом" в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер Как Волошин реагирует на скандал (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Александр Волошин впервые появился в соцсетях на фоне скандала. На днях стало известно, что экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику. После этого он не выходил в Stories, но сейчас все же решил разместить новый контент.

Где сейчас находится Волошин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера.

Как Волошин реагирует на скандал

В комментариях под последними постами блогера появилось немало вопросов. Пользователи обращались к Волошину и требовали, чтобы он объяснил ситуацию с так называемым "побегом" в Мексику. Впрочем, мужчина игнорировал все вопросы и просто "пропал" из соцсетей.

Несколько часов назад он впервые показался в сети после обнародования скандальной информации. Как оказалось, Волошин отправился в Бердичев, там его ждали родственники.

Волошин объявился в сети на фоне скандала с &quot;побегом&quot; в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер

Волошин объявился в сети на фоне скандала с &quot;побегом&quot; в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер

Волошин объявился в сети на фоне скандала с &quot;побегом&quot; в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер

Где сейчас Волошин (скриншот)

В настоящее время блогер проводит время с братом и матерью. При этом он делает вид, что ничего не произошло. Мужчина шутит и показывает переписку с фанатками, предлагающими ему пожениться.

Волошин объявился в сети на фоне скандала с &quot;побегом&quot; в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер

Волошин объявился в сети на фоне скандала с &quot;побегом&quot; в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер

Волошин вернулся в соцсети на фоне волны хейта (скриншоты)

Также Волошин не забыл похвастаться мышцами с обнаженным торсом. Судя по всему, блогер решил полностью игнорировать скандал и никак не объяснять, действительно ли он пересекал границу Украины, чтобы отдыхать в Мексике.

Скандал с Волошиным.

Как уже сообщалось, недавно блогер начали обвинять в том, что тот устроил себе отпуск на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, когда пригодные к службе мужчины не могут выехать за границу.

При этом появились документы, указывающие на то, что бывший избранник Тринчер выехал в качестве волонтера.

Ранее мы уже рассказывали, что муж блогерши Пренткович попал в скандал, ведь уехал из Украины как волонтер, а оказался на Мальдивах.

Кроме этого, недавно стало известно, что известный танцор, публично хваливший РФ, выступает в Нацопере.

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