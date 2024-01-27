Волошин з'явився у мережі на тлі скандалу зі "втечею" в Мексику: де зараз ексчоловік Трінчер

Блогер Олександр Волошин вперше з'явився у соцмережах на тлі скандалу. Днями стало відомо, що ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику . Після цього він не виходив у Stories, але нині усе ж вирішив розмістити новий контент.

Де зараз перебуває Волошин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогера.

Як Волошин реагує на скандал

У коментарях під останніми дописами блогера з'явилося чимало питань. Користувачі зверталися до Волошина та вимагали, аби він пояснив ситуацію з так званою "втечею" до Мексики. Втім, чоловік ігнорував усі питання та просто "зник" з соцмереж.

Декілька годин тому він вперше показався у мережі після оприлюднення скандальної інформації. Як виявилося, Волошин вирушив до Бердичева, там на нього чекали родичі.

Де зараз Волошин (скріншот)

Нині блогер проводить час з братом та матір'ю. При цьому він вдає, ніби нічого не сталося. Чоловік жартує та показує листування з фанатками, які пропонують йому одружитися.

Волошин повернувся у соцмережі на тлі хвилі хейту (скріншоти)

Також Волошин не забув похизуватися м'язами з оголеним торсом. Судячи з усього, блогер вирішив повністю ігнорувати скандал та ніяк не пояснювати, чи дійсно він перетинав кордони України, аби відпочивати у Мексиці.

Скандал з Волошиним - деталі

Як вже повідомлялося, нещодавно блогера почали звинувачувати у тому, що той влаштував собі відпустку на тлі повномасштабної війни РФ проти України, коли придатні до служби чоловіки не можуть виїхати за кордон.

При цьому з'явилися документи, які вказують на те, що колишній обранець Трінчер виїхав як волонтер.