Выехал как волонтер, а оказался на Мальдивах. Муж известной блогерши попал в скандал

Возлюбленного блогерши-миллионницы Тани Пренткович Андрея Гонковского заметили на отдыхе на Мальдивах. Мужчина выехал в Польшу как волонтер, чтобы провести благотворительное мероприятие. После огласки в соцсетях об отдыхе Гонковский попытался объяснить сложившуюся ситуацию.

Что известно об инциденте

В разных соцсетях начали распространять фотографию, на которой Андрей Гонковский и его любимая Таня Пренткович якобы отдыхают на Мальдивах.

На острове их заметили другие украинцы, которые там тоже были в отпуске. Пару сфотографировали, когда Таня с детьми и любимым проводили время в местном кафе.

Отметим, что фото сделано издалека, поэтому качество достаточно низкое. Однако, мужчина на снимке действительно похож на Андрея Гонковского, а женщина, которая была рядом с ним, похожа на Пренткович.

Добавим, что многие украинцы возмутились поведением Гонковского и оставили гневные комментарии. Они считают, что "право выезжать за границу имеют только состоятельные и влиятельные люди".

Андрей Гонковский был замечен на Мальдивах (скриншот с видео)

Гонковский отреагировал на скандал

Как только этот снимок начал распространяться в СМИ и по соцсетям, Гонковский на это отреагировал. Мужчина записал несколько сторис и объяснил ситуацию.

"Я понимаю возмущение и реакцию людей, но все не так, как это описывается", - рассказал мужчина.

Он заявил, что отправился в Польшу, чтобы провести благотворительные мероприятия. Сначала оно должно было пройти 11 января, но затем его перенесли на 23 января. Именно в это время его жена летела на отдых с детьми на Мальдивы, и он решил на несколько дней к ним присоединиться.

После этого, по словам Гонковского, он вернулся в Польшу и провел благотворительное мероприятие. Также мужчина отметил, что на собранные деньги уже купили помощь армии.

Гонковский объяснил ситуацию с Мальдивами (скриншот со сторис)

Что известно о Гонковском

Андрей Гонковский - предприниматель, основатель центра онлайн образования "G-tag". Он является отцом второго ребенка тернопольского блогерши Тани Пренткович.

Мужчина активно приобщается к благотворительным акциям и мероприятиям в поддержку ВСУ, что регулярно освещает в своих соцсетях.

Гонковский и Пренткович (фото: Instagram/tanyaprentkovych)