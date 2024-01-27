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Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства

Суббота 27 января 2024 09:43
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Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Иванна Пашкевич

После скандала с отдыхом мужа блогерши Тани Пренткович на Мальдивах, начали всплывать на поверхность интересные подробности о других звездных "волонтерах". Теперь внимание приковано к экс-мужу Анны Тринчер Александру Волошину, который, вероятно, также недавно выезжал в отпуск за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Джокер".

Подробности

Так, в сети распространяется фото, где изображен Волошин в аэропорту. Рядом с ним стоит чемодан со шляпой.

Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства

Александр Волошин в аэропорту (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Также появились документы, в которых указано, что Александр пересек границу как волонтер (через систему "Шлях"), чтобы доставить груз для ВСУ.

Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства

Волошин уезжал за границу как волонтер (фото: t.me/joker_rus)

Кроме того, в письме отмечено, что инфлюэнсер относится к благотворительному фонду "Стійкість людей".

Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства

Волошин уезжал за границу как волонтер (фото: t.me/joker_rus)

Сообщается, что настоящим мотивом блогера был отпуск в Мексике.

К слову, снимок из аэропорта бизнесмен пока не прокомментировал. Однако после обнародованной информации несколько изменил в своем профиле в Instagram.

Он добавил вкладку с избранными сторис, сделав акцент на том, что очень помогает армии.

Экс-муж Тринчер выезжал на отдых в Мексику: в сети появились фотодоказательства

Instagram Александра Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Недавно фотографы Либеровы показали Авдеевский фронт и подкололи Пренткович за Мальдивы.

Также лейтенант ВСУ прокомментировал отдых мужа блоггерши за границей.

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