Известный танцор, публично хваливший РФ, выступает в Нацопере: украинцы шокированы (фото)

Известный артист балета Клеман Гийом, который в 2022 году гордился тем, что поехал в РФ, сейчас выступает в Киеве. Как оказалось, танцора почему-то пригласили в Национальную оперу, где он спокойно участвует в спектаклях, что сильно возмутило украинцев.

При написании материала были использованы источники: Instagram-страница танцора, сайт Нацоперы, архивные новости в росСМИ, пост писателя и музыканта Евгения Лира в соцсети X (Twitter).

Что известно о Гийоме и как сеть комментирует его выступления в столице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что танцор делал в РФ

Артист балета выступал во многих странах. Но весной 2022 года, уже на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, он решил поехать на территорию страны-агрессора. Там он участвовал в "конкурсе артистов балета", проходившем в российском городе Пермь.

При этом Гийом дал интервью росСМИ. В нем он говорил, что "мечтал" попасть в РФ, а также "гордится" возможностью выступать перед россиянами. Кроме того, танцор не скрывал, что ему было трудно приехать на территорию страны-агрессора, впрочем, он нашел возможность и проложил "специальный маршрут".

Интервью танцора для СМИ страны-агрессора (скриншоты)

Он отмечал, что "не испытывал никакого страза", когда ехал в РФ. Свой поступок он объяснял тем, что он - "артист балета". Вероятно, так танцор намекал на свою "аполитическую" позицию.

Танцор-фанат РФ выступает в Киеве - что известно

Теперь же, после поездок в страну-агрессора, Гийом приехал в Украину. Он выступает в балете Нацоперы, о чем свидетельствуют афиши на сайте.

Мало того, Гийом есть в разделе "Запрошені митці". Впрочем, биографии танцора там нет, как и его фото. Конечно, о "путешествии мечты" артиста в РФ там тоже ничего не указано.

Страница сайта Нацоперы (скриншот)

В Украине артист выступает с ноября. Он даже танцевал в новогодних представлениях, о чем свидетельствуют архивные афиши.

Выступавший в РФ танцор вновь приехал в Украину (скриншоты)

Как на это реагирует сеть

Писатель Лир сделал гневный пост о танцоре. Он не понимает, почему артист балета сейчас может выступать в Киеве.

"Что-то я перестал понимать Национальная опера Украины ставит либретто при участии типа, который в мае 2022 года ездил в Россию? И рассказывает, какая прекрасная и чудесная русская культура? И все это в Киеве?" - написал он.

Сеть лютует из-за выступлений фаната РФ в Украине (скриншот)

К обсуждению скандала подключились и другие пользователи. Украинцы возмущены ситуацией и пишут: