ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)

STYLERЖиття    06.07.2019 - 17:32
Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олега Винника жорстко розкритикували в соціальних мережах

Олег Винник, відомий український виконавець, який раніше підтримав Аграрну партію України на майбутніх парламентських виборах, втік від журналістів, які почали ставити йому запитання про Михайла Поплавського. Відео розмістили на сторінці "Радіо Свобода" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався після агітаційного концерту у Фастові, де Олег Винник виступив разом з Михайлом Поплавським на сцені. Журналісти підійшли до артиста після виступу і почали ставити питання. Після того, як вони запитали Винника про те, чи знає він, що Поплавський був одним з тих, хто проголосував за диктаторські закони 16 січня, артист втік, та залишив їх без відповіді.

"Пане Олеже, скажіть будь ласка, ви знаєте, що пан Михайло причетний до диктаторських законів 16 січня? Він голосував за них", - двічі запитала співака журналістка, але Винник дуже швидко пішов в оточенні охоронців.

Винник втік від журналістів (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Користувачі соціальних мереж висловилися негативно як про те, що Олег Винник підтримав на виборах Михайла Поплавського, так і про те, що він відмовився спілкуватися з журналістами.

  • Був про Винника кращої думки.
  • Це вибори на Слов'янський базар або в ВР? Що відбувається? Кожен ховрах – агроном, кожен артист – депутат! Люди! В країні війна!
  • Я дивлюся, ще одні вибори, і ми залишимося без співаків. А хто буде співати?

Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Винник поставив крапку в чутках про похід у Раду.

А також розповідали про те, що Олег Винник обрав свого фаворита на парламентських виборах.

Легендарна група осоромилася в Одесі: виступили на концертах конкурентів Велике майбутнє: астролог назвала ім'я нового прем'єр-міністра України
Новини України Михаил Поплавскийпарламентські вибориОлег Винник
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся