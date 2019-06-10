ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олег Винник вийшов на сцену зі своєю дружиною: "вовчиці" задумалися (фото)

STYLERЖиття    10.06.2019 - 20:21
Олег Винник вийшов на сцену зі своєю дружиною: "вовчиці" задумалися (фото)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Шанувальники Винника побачили дружину свого кумира

Олег Винник днями виступив у Луцьку. Традиційно популярний український співак привіз з собою і бек-вокалістку Таїсію Сватко, більше відому під сценічним ім'ям Таюне, яку ЗМІ неодноразово називали дружиною Винника. Видання "Волинські новини" показало фотографії з концерту.

Під час концерту Таїсія заспівала три пісні і вразила публіку своєю красою. При цьому головний "вовк" країни називав її "чарівною квіткою". Ходять чутки, що Винник і Сватко зіграли весілля ще на початку 90-х. При цьому весілля відзначали на два села, гості нареченої їздили через 100 кілометрів на батьківщину Винника.

Олег Винник вийшов на сцену зі своєю дружиною: &quot;вовчиці&quot; задумалися (фото)

Олег Винник з Таїсією Сватко (фото: volynnews.com)

Таїсія Сватко однокурсниця Винника, і вони разом навчалися в Канівському училищі. Вона завжди поруч з чоловіком і в студії звукозапису та на його концертах.

За даними ЗМІ, подружжя виховує сина-підлітка, який зараз навчатися в одному з Європейських вузів.

Олег Винник вийшов на сцену зі своєю дружиною: &quot;вовчиці&quot; задумалися (фото)

Таїсія Сватко (фото: volynnews.com)

Нагадаємо, що Винник поставив крапку в чутках про похід у Раду. Популярний артист зізнався ведучій "Світського життя" Каті Осадчій, що йти в політику він не має наміру. При цьому він усвідомлює, що у людей до нього дуже велика довіра.

Раніше повідомлялося про те, що Олег Винник випустив нову пісню "Наталя-Наталі", яка підкорила серця українок.

Ми також писали про те, що Винник розкрив секрет ідеальної фізичної форми. Він зізнався, щоб залишатися в гарній формі, потрібно правильно харчуватися і займається спортом.

"Бажання збудеться:" Слава з НеАнгелів показала "заряджене на успіх" фото з Винником Ані Лорак заінтригувала розповіддю про нове життя: усі подробиці
Новини України шоубизОлег Винник
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся