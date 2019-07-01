Олег Винник зібрався співати разом з Поплавським: артист вибрав фаворита на виборах

Олег Винник підтримав Аграрну партію (Колаж РБК-Україна)

Олег Винник збирається в тур разом з Михайлом Поплавським

Олег Винник, популярний український співак, підтримав Аграрну партію України на майбутніх позачергових парламентських виборах і збирається відправитися в тур разом з Михайлом Поплавським. Про це сказано на офіційному сайті Аграрної партії України.

Як пояснив Олег Винник свій вибір, йому дуже близька ідеологія Аграрної партії, так як він сам виріс у селі.

"Я підтримую Аграрну партію, бо мені близька її ідеологія. Я виходець із села. І я пишаюся цим. Якщо б я не був з села, якщо б я так тяжко не працював, як працюють люди на селі, я не досяг би таких висот і не збирав сьогодні стадіони. Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не виїжджала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським", - заявив артист.

В Аграрній партії підкреслили, що Олег Винник разом з Михайлом Поплавським, який очолив список, починають спільний тур по Україні в підтримку партії. Перша зустріч з виборцями запланована на 4 липня в місті Фастів Київської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що музичне звернення до Зеленському "порвало" мережу.

А також розповідали про те, що Олег Винник поставив крапку в чутках про похід у Раду і заявив, що не збирається йти у політику.