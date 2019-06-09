Люди мені вірять: Винник поставив крапку в чутках про похід в Раду (відео)

Фото: Олег Винник (facebook.comOlegg.Vynnyk.official)

Винник висловився про політику та свою популярність

Олег Винник прокоментував чутки про те, що начебто вирішив балотуватися на виборах до Верховної Ради в 2019 році. Популярний співак заявив, що йти в політику не буде, хоча йому й надходили такі пропозиції. Про це артист зізнався ведучій "Світського життя" Каті Осадчій.

На прохання підтвердити або спростувати повідомлення ЗМІ про початок політичної кар'єри Винник запевнив, що йти в партамент не буде.

"Те, що про мене говорять по телебаченню, там вже пішли чутки з приводу того, що я йду в політику ... Ні, я не іду в політику. Я підтримаю ту людину, яка доведе, що вона віддасть все своє життя за нашу країну, за наших людей", - заявив співак.

На питання Осадчої про те, що в разі балотування в будь-якому мажоритарному окрузі в депутати чи в президенти він мав би шалену підтримку, Винник зізнався, що розуміє це.

"Я мав би підтримку, звичайно. Люди мені б повірили, так само, як і зараз вірять тому, що я роблю на сцені", - зазначив артист.

Фото: скріншот

У той же час Винник наголосив, що займатися політикою - величезна відповідальність.

"Це не жарти. І так просто... це легковажність - йти у політику тому, що тобі просто гроші платять", - сказав він.

При цьому він додав, що йому пропонували мільйони доларів, щоб він балотувався на президентських виборах 2019.

"Олег Винник не продається", - заявив співак.

Відео: YouTube / Світське життя

Як повідомлялося раніше, актор зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков заявив про свої плани балотуватися на вибори до Верховної Ради в цьому році.

Також ми писали про те, що актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий зробив заяву про свої політичні амбіції.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула розповів, що йде на позачергові парламентські вибори у партії Святослава Вакарчука "Голос".

Додамо також, що співачка Оля Полякова збирається йти в політику і створює власну партію. Зірка пояснила, для чого їй це потрібно.